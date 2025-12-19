Форма поиска по сайту

19 декабря, 16:33

Политика
Путин: Россия готова подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день выборов

Россия готова подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день выборов – Путин

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Россия готова подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день голосования в случае выборов, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине", – подчеркнул президент.

При этом он указал, что РФ "слышит заявления руководителей режима" о том, что они готовы к выборам, но при условии обеспечения безопасности западными странами и США. По этим представители Киева подразумевают, что эти государства должны добиться прекращения боевых действий. Россия при этом проводила выборы в период СВО без подобных требований, обратил внимание глава государства.

Российский лидер также назвал "гипотетическими" свои предложения о введении временного международного управления на Украине. Тем не менее он добавил, что если бы такая воля была в том числе у западных стран, то это было бы возможно в связи с коррупционными разоблачениями на Украине.

Вместе с тем Путин отметил, что власть на Украине должна стать легитимной, однако это невозможно без проведения выборов. Кроме того, президент указал, что на территории России проживают от 5 до 10 миллионов украинских граждан, которые тоже имеют право голоса.

По словам президента, Москва вправе требовать от организаторов выборов на Украине, чтобы эти люди также смогли воспользоваться своим избирательным правом, находясь при этом на территории России.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киев использует боевые действия, чтобы не организовывать избирательный процесс.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на это указал, что всегда готов к выборам и что он может изменить закон для этих целей. Украина сможет организовать выборы через 60–90 дней в случае, если Соединенные Штаты и Европа обеспечат безопасность их проведения.

В Кремле такое заявление назвали достаточно новым, добавив, что будут следить за развитием событий.

властьполитика

