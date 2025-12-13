Захарова заявила, что Зеленский приперт к стене своей нелегитимностью

Фото: mid.ru

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что приперт к стене обстановкой на поле боевых действий и своей нелегитимностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене – и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, и абсолютным недоверием к нему украинцев, которые просто вереницей потянулись за пределы Украины", – цитирует ее ТАСС.

Как отметила дипломат, Зеленский начал шантажировать Запад.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киев использует боевые действия, чтобы не проводить избирательный процесс.

В ответ на это Зеленский указал, что всегда готов к выборам, и отметил, что может для этих целей изменить закон. Украина сможет организовать выборы через 60–90 дней в случае, если Соединенные Штаты и Европа обеспечат безопасность их проведения.

В Кремле такое заявление назвали достаточно новым, добавив, что будут следить за развитием событий.

