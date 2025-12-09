Фото: AP Photo/Peter Morrison

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "всегда готов к выборам". Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Заявление глава киевского режима сделал в ответ на критику своего американского коллеги Дональда Трампа.

С соответствующим призывом глава Белого дома обратился к Зеленскому в ходе интервью. Глава США пояснил, что с момента последних выборов на Украине прошло много времени, из-за чего ситуация в стране сложилась "не особо хорошая".

В частности, Трамп отметил, что нынешние киевские власти используют конфликт, чтобы избегать проведения общественного голосования. Однако украинский народ имеет право на такой выбор, добавил он.

Немногим ранее президент Соединенных Штатов выразил разочарование тем, что его украинский коллега все еще не ознакомился с мирным предложением по урегулированию конфликта. В то же время он указал, что окружение Зеленского положительно восприняло предложение Вашингтона.

