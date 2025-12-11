Дизайнер Русланова: профессиональное украшение елки может обойтись в 50–300 тыс рублей

В преддверии Нового года на онлайн-платформах объявлений появилось большое количество предложений по украшению елки и интерьера. Цены стартуют от 3 тысяч рублей. О том, что готовы сделать специалисты и стоит ли тратить на это деньги, расскажет Москва 24.
"Украшу и уйду"
В преддверии Нового года на онлайн-платформах появилось множество частных объявлений с предложениями украсить елки и квартиры в целом. Декораторы готовы взять на себя подбор игрушек, а также распутывание гирлянд и их развешивание. В среднем такая услуга обойдется заказчику в 3–10 тысяч рублей.
Например, москвичка Анастасия написала, что поможет в создании новогоднего уюта за 1–5 тысяч рублей и полтора часа.
"Украшу вашу новогоднюю елку, распутаю любую гирлянду и мишуру. Сделаю все по вашим пожеланиям и с большой любовью", – написала автор объявления.
Другой житель столицы, Анатолий, предложил празднично оформить комнату или зал за 5 тысяч рублей, а стоимость украшения елки зависит от ее размеров и желаемого дизайна.
А в спектр услуг Евгении, которая предлагает "нарядить елку и уйти", входит даже мастер-класс по изготовлению новогоднего венка.
"Есть возможность оформления заказа c приобретением новых игрушек и разработкой того, что вы хотите, можно сделать работу со старыми игрушками", – уточнила исполнительница.
За такой помощью уже не первый раз обращается москвичка Татьяна Осташко: в разговоре с телеканалом Москва 24 она отметила, что третий год соблюдает семейную традицию: обращаться к профессионалам, которые стилизуют елку.
"Когда ты возвращаешься с работы, ребенок – из садика, и видите перед собой такую красоту, это добавляет новогоднего настроения, веры в чудо и для взрослых, и для детей", – объяснила она.
В свою очередь, дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова рассказала Москве 24, что цены за такую же работу, выполненную профессионалами, сильно отличаются от предлагаемых частными лицами.
"Стоимость услуг сильно разнится в зависимости от региона, и в Подмосковье цены могут отличаться в разы от московских. В столице минимальный бюджет для украшения елки и частичного оформления квартиры начинается примерно от 15–20 тысяч рублей. Окончательная сумма зависит от конкретной задачи: размера елки, необходимости докупать украшения или использования имеющихся у заказчика декораций. Что касается объявлений в Сети, то их появление – естественное следствие спроса: некоторые хотят, чтобы их елку нарядили профессионально, красиво и в тренде, чтобы она гармонировала с интерьером", – сказала она.
Ключевое различие между любителем и профессионалом – в опыте, навыках, а также рисках, подчеркнула эксперт.
Дизайнер-декоратор Елена Русланова также добавила, что в предновогодние дни специалисты могут отказываться от ряда заказов.
"Для профессионалов в сфере новогоднего оформления декабрь – пиковое время, когда важно сохранить силы и здоровье. Поэтому многие отказываются от небольших заказов, сосредоточившись на крупных проектах. Услугу за 5–10 тысяч рублей вряд ли возьмется выполнить настоящий специалист", – объяснила она в беседе с Москвой 24.
От чего зависит цена
Стоимость работы зависит от нескольких факторов: объема оформления, количества задействованных экспертов, а также от того, используются ли игрушки клиента или закупаются новые, объяснила Елена Русланова.
"Разбор и оценка имеющихся у заказчика украшений – отдельная задача, которая может занять несколько часов, так как профессионалы не размещают декор случайно, а создают целостную концепцию", – сказала она.
При этом, по словам эксперта, каждый мастер устанавливает свой минимальный бюджет проекта – например, 50, 100 или 300 тысяч рублей.
"Если оформление квартиры или отдельной елки укладывается в эту сумму, профессионал возьмется за работу. Если же она меньше, придется искать исполнителей на онлайн-платформах. Однако будет сложно оценить надежность специалиста по отзывам, особенно если в квартире есть ценные вещи", – подчеркнула дизайнер.
Работа с профессионалом дает важные гарантии: заключается договор с четким описанием объема, сроков и стоимости, а компания работает официально и платит налоги. Кроме того, ответственные подрядчики уделяют внимание экологичности, например, организуя утилизацию живых елок после праздников, отправляя их на переработку или в зоопарки, добавила Русланова.
Что в тренде
На сегодняшний день единых правил декора нет: по словам Елены Руслановой, украшения подбираются индивидуально.
"Отдельный тренд – это винтажные игрушки, в том числе советские. Коллекционирование таких украшений набирает популярность, делая елку теплым напоминанием о детстве. Также актуален тренд на совместное, "живое" творчество: семейное изготовление украшений (бумажных гирлянд, съедобных игрушек), которое становится особым ритуалом и сплачивает близких в противовес цифровой реальности. В конечном счете главное – создать атмосферу, которая отражает ваши желания и ценности в этом году", – добавила она.
В свою очередь, Юлия Быкова отметила, что многие заказчики обращают внимание на цвета наступающего года, такие как оттенки красного, золота, терракоты или коричневого.
Таким образом, единого стиля не диктуется – в приоритете осознанный выбор и индивидуальность, заключила Быкова.