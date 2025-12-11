Дизайнер Русланова: профессиональное украшение елки может обойтись в 50–300 тыс рублей

В преддверии Нового года на онлайн-платформах объявлений появилось большое количество предложений по украшению елки и интерьера. Цены стартуют от 3 тысяч рублей. О том, что готовы сделать специалисты и стоит ли тратить на это деньги, расскажет Москва 24.

"Украшу и уйду"

В преддверии Нового года на онлайн-платформах появилось множество частных объявлений с предложениями украсить елки и квартиры в целом. Декораторы готовы взять на себя подбор игрушек, а также распутывание гирлянд и их развешивание. В среднем такая услуга обойдется заказчику в 3–10 тысяч рублей.

Например, москвичка Анастасия написала, что поможет в создании новогоднего уюта за 1–5 тысяч рублей и полтора часа.

"Украшу вашу новогоднюю елку, распутаю любую гирлянду и мишуру. Сделаю все по вашим пожеланиям и с большой любовью", – написала автор объявления.

Другой житель столицы, Анатолий, предложил празднично оформить комнату или зал за 5 тысяч рублей, а стоимость украшения елки зависит от ее размеров и желаемого дизайна.





Анатолий автор объявления Соберем, расправим, нарядим, уложим "росу" или гирлянду. Закрепим декор, сделаем подарочные коробки под елку. Есть отдельная услуга по плетению "росы" на елках, балконах и так далее.

А в спектр услуг Евгении, которая предлагает "нарядить елку и уйти", входит даже мастер-класс по изготовлению новогоднего венка.

"Есть возможность оформления заказа c приобретением новых игрушек и разработкой того, что вы хотите, можно сделать работу со старыми игрушками", – уточнила исполнительница.

За такой помощью уже не первый раз обращается москвичка Татьяна Осташко: в разговоре с телеканалом Москва 24 она отметила, что третий год соблюдает семейную традицию: обращаться к профессионалам, которые стилизуют елку.

"Когда ты возвращаешься с работы, ребенок – из садика, и видите перед собой такую красоту, это добавляет новогоднего настроения, веры в чудо и для взрослых, и для детей", – объяснила она.

В свою очередь, дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова рассказала Москве 24, что цены за такую же работу, выполненную профессионалами, сильно отличаются от предлагаемых частными лицами.

"Стоимость услуг сильно разнится в зависимости от региона, и в Подмосковье цены могут отличаться в разы от московских. В столице минимальный бюджет для украшения елки и частичного оформления квартиры начинается примерно от 15–20 тысяч рублей. Окончательная сумма зависит от конкретной задачи: размера елки, необходимости докупать украшения или использования имеющихся у заказчика декораций. Что касается объявлений в Сети, то их появление – естественное следствие спроса: некоторые хотят, чтобы их елку нарядили профессионально, красиво и в тренде, чтобы она гармонировала с интерьером", – сказала она.

Ключевое различие между любителем и профессионалом – в опыте, навыках, а также рисках, подчеркнула эксперт.





Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор У профессионала набита рука, он знает приемы, имеет доступ к материалам и учитывает множество факторов: тренды, пожелания заказчика и особенности интерьера. Его задача – создать гармоничный результат, который будет современным, уместным и уложится в сроки и бюджет. Обращение к профессионалу минимизирует риски. В других сферах, например в дизайне интерьера, ошибка непрофессионала может стоить сотен тысяч рублей, но в декорировании худшее, что грозит, – это некрасивая елка, которую придется переделать. Здесь работает принцип "скупой платит дважды": экономия на услуге может привести к дополнительным расходам.

Дизайнер-декоратор Елена Русланова также добавила, что в предновогодние дни специалисты могут отказываться от ряда заказов.

"Для профессионалов в сфере новогоднего оформления декабрь – пиковое время, когда важно сохранить силы и здоровье. Поэтому многие отказываются от небольших заказов, сосредоточившись на крупных проектах. Услугу за 5–10 тысяч рублей вряд ли возьмется выполнить настоящий специалист", – объяснила она в беседе с Москвой 24.

От чего зависит цена

Стоимость работы зависит от нескольких факторов: объема оформления, количества задействованных экспертов, а также от того, используются ли игрушки клиента или закупаются новые, объяснила Елена Русланова.

"Разбор и оценка имеющихся у заказчика украшений – отдельная задача, которая может занять несколько часов, так как профессионалы не размещают декор случайно, а создают целостную концепцию", – сказала она.

При этом, по словам эксперта, каждый мастер устанавливает свой минимальный бюджет проекта – например, 50, 100 или 300 тысяч рублей.

"Если оформление квартиры или отдельной елки укладывается в эту сумму, профессионал возьмется за работу. Если же она меньше, придется искать исполнителей на онлайн-платформах. Однако будет сложно оценить надежность специалиста по отзывам, особенно если в квартире есть ценные вещи", – подчеркнула дизайнер.

Работа с профессионалом дает важные гарантии: заключается договор с четким описанием объема, сроков и стоимости, а компания работает официально и платит налоги. Кроме того, ответственные подрядчики уделяют внимание экологичности, например, организуя утилизацию живых елок после праздников, отправляя их на переработку или в зоопарки, добавила Русланова.

Что в тренде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На сегодняшний день единых правил декора нет: по словам Елены Руслановой, украшения подбираются индивидуально.





Елена Русланова дизайнер-декоратор Главный вопрос, который стоит задать себе: какой праздник я хочу создать в этом году? Сейчас популярно более сдержанное, "стерильное" оформление: красивая елка с гирляндой типа "дождик" или минималистичным декором, например бантами или одним видом игрушек. Однако важно помнить, что даже такая, на первый взгляд, простая гирлянда требует многих часов кропотливой работы для равномерного распределения. При этом есть и любители традиционно пышного, насыщенного декора.

"Отдельный тренд – это винтажные игрушки, в том числе советские. Коллекционирование таких украшений набирает популярность, делая елку теплым напоминанием о детстве. Также актуален тренд на совместное, "живое" творчество: семейное изготовление украшений (бумажных гирлянд, съедобных игрушек), которое становится особым ритуалом и сплачивает близких в противовес цифровой реальности. В конечном счете главное – создать атмосферу, которая отражает ваши желания и ценности в этом году", – добавила она.

В свою очередь, Юлия Быкова отметила, что многие заказчики обращают внимание на цвета наступающего года, такие как оттенки красного, золота, терракоты или коричневого.





Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Однако устойчивыми и актуальными остаются две основные темы. Первая – это экотренд, который проявляется в использовании натуральных материалов, тканей и перерабатываемых элементов. Вторая – персонализация, стремление создать уникальное, эмоциональное пространство с помощью вещей, имеющих личную историю: винтажного сервиза, рукотворных украшений или предметов, дарящих теплые воспоминания.

Таким образом, единого стиля не диктуется – в приоритете осознанный выбор и индивидуальность, заключила Быкова.