07 декабря, 08:30

Эксперт Никитина дала советы, как правильно распланировать бюджет на начало года

"Секретов нет": как грамотно распланировать бюджет на начало года

В преддверии Нового года россиян ждут немалые траты на подарки и организацию праздника. Как избежать непредвиденных расходов и восстановить финансовое благополучие в январе, разбиралась Москва 24.

Главное – планирование

Фото: depositphotos/Deacons_docs

Избежать трудностей в связи с новогодними праздниками поможет грамотно спланированный бюджет, отметил в разговоре с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"Повышенные траты в декабре и длительные выходные в январе сбивают привычный двухнедельный цикл, особенно для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, и усложняют ситуацию тем, кто имеет три и более кредитов", – объяснил он.

Даже если не расписывать план по дням, необходимо понимать, какую сумму можно потратить до следующего поступления денег.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

В связи с этим эксперт назвал главный принцип – соизмерять желания с реальными финансовыми возможностями в процессе покупки подарков и подготовки к празднику.

Кроме этого, при планировании бюджета важно учитывать, что стоимость праздничного стола в 2025 году будет больше на 10–15% по сравнению с предыдущим годом. При этом рост цен в преддверии праздника – это ежегодный тренд, отметил в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"К концу года у нас традиционно начинается потребительское ралли, и этот год не исключение", – сказал он.

Вырастет в цене и приглашение на дом Деда Мороза: в этом году такая услуга обойдется в Москве в 8–15 тысяч рублей. Помимо этого, уже в 10-х числах декабря цены начнут увеличиваться, что связано с ростом занятости аниматоров.

"Проект Новый год"

Фото: 123RF.com/citalliance

В целом в финансовый план необходимо включить траты на подарки, праздничный стол и иные предстоящие расходы, объяснила в разговоре с Москвой 24 финансовый консультант Алена Никитина.

"Важно скорректировать его в связи с изменениями за последний год: возможно, цены выросли, а доходы остались прежними. Такой план помогает убрать эмоциональную составляющую, когда в магазине по инерции покупают не только, например, молоко, но и много ненужного на круглую сумму. Лучше заранее составить списки и придерживаться их", – сказала она.

Стоит воспринимать планирование не как строгое ограничение, а как исследование. Если раньше расходы не фиксировались, стоит сейчас начать и посмотреть, как это работает. Тогда в следующем году будет легче планировать, опираясь на конкретные цифры. Главное – не корить себя за каждую покупку, а позволить себе запланированные приятности.
Алена Никитина
финансовый консультант

Тем, кто любит спонтанность, эксперт рекомендовала обратить внимание на предложения со скидками.

"Можно попробовать найти выгодные предложения в последний момент – например, непроданные билеты на мероприятия или горящие туры. Если речь о подарках, стоит заранее изучить условия возврата – иногда это возможно даже без чека. Не нужно стесняться возвращать то, что не подошло или не понравилось", – отметила она.

Она подчеркнула, что "проект Новый год" – отличный повод не просто отметить праздники, но и осознанно подготовиться к ним. Возможно, это станет началом семейного кодекса или хорошей традицией – ежегодно пересматривать финансовый план и семейные ритуалы.

Зудакова Татьяна

экономикапраздникиистории

