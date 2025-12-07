Эксперт Никитина дала советы, как правильно распланировать бюджет на начало года

В преддверии Нового года россиян ждут немалые траты на подарки и организацию праздника. Как избежать непредвиденных расходов и восстановить финансовое благополучие в январе, разбиралась Москва 24.
Главное – планирование
Избежать трудностей в связи с новогодними праздниками поможет грамотно спланированный бюджет, отметил в разговоре с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.
"Повышенные траты в декабре и длительные выходные в январе сбивают привычный двухнедельный цикл, особенно для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, и усложняют ситуацию тем, кто имеет три и более кредитов", – объяснил он.
В связи с этим эксперт назвал главный принцип – соизмерять желания с реальными финансовыми возможностями в процессе покупки подарков и подготовки к празднику.
Кроме этого, при планировании бюджета важно учитывать, что стоимость праздничного стола в 2025 году будет больше на 10–15% по сравнению с предыдущим годом. При этом рост цен в преддверии праздника – это ежегодный тренд, отметил в разговоре с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
"К концу года у нас традиционно начинается потребительское ралли, и этот год не исключение", – сказал он.
Вырастет в цене и приглашение на дом Деда Мороза: в этом году такая услуга обойдется в Москве в 8–15 тысяч рублей. Помимо этого, уже в 10-х числах декабря цены начнут увеличиваться, что связано с ростом занятости аниматоров.
"Проект Новый год"
В целом в финансовый план необходимо включить траты на подарки, праздничный стол и иные предстоящие расходы, объяснила в разговоре с Москвой 24 финансовый консультант Алена Никитина.
"Важно скорректировать его в связи с изменениями за последний год: возможно, цены выросли, а доходы остались прежними. Такой план помогает убрать эмоциональную составляющую, когда в магазине по инерции покупают не только, например, молоко, но и много ненужного на круглую сумму. Лучше заранее составить списки и придерживаться их", – сказала она.
Тем, кто любит спонтанность, эксперт рекомендовала обратить внимание на предложения со скидками.
"Можно попробовать найти выгодные предложения в последний момент – например, непроданные билеты на мероприятия или горящие туры. Если речь о подарках, стоит заранее изучить условия возврата – иногда это возможно даже без чека. Не нужно стесняться возвращать то, что не подошло или не понравилось", – отметила она.
Она подчеркнула, что "проект Новый год" – отличный повод не просто отметить праздники, но и осознанно подготовиться к ним. Возможно, это станет началом семейного кодекса или хорошей традицией – ежегодно пересматривать финансовый план и семейные ритуалы.