08 декабря, 15:19

Шоу-бизнес

Певица Клава Кока покинула лейбл Black Star после 10 лет сотрудничества

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Певица Клава Кока официально завершила 10-летний контракт с Black Star, рассказал продюсер лейбла Пашу.

Решение о расставании далось ему непросто, однако он подчеркнул, что отношения с певицей остались теплыми.

"Когда мы ее подписали, она была маленькой, неуверенной в себе девочкой в шляпке, которая пела с гитаркой. И за 10 лет она превратилась в прекрасную большую и успешную артистку", – отметил продюсер.

Он также признался, что воспринимал Коку не только как исполнителя, но и как близкого человека, почти как дочь, и теперь чувствует, что пришло время отпустить ее.

Продюсер гордится чистотой их отношений и уверен, что каждый человек рано или поздно хочет идти своим путем. Пашу сказал, что поддержит любое решение певицы и рад, если она выберет самостоятельное развитие.

Сама Кока в интервью рассказала, что ей было непросто покидать лейбл, который стал для нее второй семьей. Она отметила, что пришла в индустрию в 20 лет юной и робкой, а сейчас, в 30, готова брать на себя ответственность и строить карьеру самостоятельно. Певица сравнила уход со "съездом из родительского дома".

"И мне так же страшно на пути перехода. Но там, где страх, есть развитие. Я выбрала этот путь", – рассказала Кока.

Певица также поблагодарила команду лейбла за поддержку, возможность обеспечить семью, собрать профессиональную команду и вырасти как артистка, оставаясь при этом человеком.

Кока сохранит полные права на использование своего имени и исполнения всех треков из каталога. Кроме того, она будет получать доходы со старых релизов. Продюсер подчеркнул, что сотрудничество возможно в части дистрибуции музыки по взаимной договоренности.

Ранее певица Полина Гагарина на концерте в Самаре появилась на сцене в повседневной одежде. Она рассказала фанатам, что самолет с костюмами ее команды был вынужден развернуться, из-за чего начало мероприятия задержалось на несколько часов. Гагарина извинилась перед поклонниками за доставленные неудобства.

