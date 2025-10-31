Прохор Шаляпин вступился за молодых исполнителей в конфликте с критиком Соседовым

Публичный конфликт разгорелся между музыкальным критиком Сергеем Соседовым и певицей Люсей Чеботиной. При этом исполнительницу поддержал Прохор Шаляпин. Что известно о скандале, расскажет Москва 24.

"Загадка века"

27 октября музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о современных исполнителях в беседе с Общественной службой новостей. В частности, он "прошелся" по Клаве Коке (настоящее имя – Клавдия Высокова), усомнившись в ее вокальных данных и предположив, что там "просто сплошной тюнинг вокала". Кроме того, Сергей упомянул и певицу Люсу Чеботину.





Сергей Соседов журналист, телеведущий, музыкальный критик Есть такая певица – Люся Чеботина. Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова ее роль, какие функции она там выполняет? Она просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной "плюсовки". Для меня явление под названием "Люся Чеботина" на нынешней российской эстраде – загадка века.

Критик также посоветовал Чеботиной сменить сферу деятельности.

"Люся, не место тебе на сцене. Нет в тебе ничего, что цепляет, сплошная серость и пошлость", – выразил мнение Соседов.

Кроме того, ранее критик публично заявлял, что экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович также не обладает вокальными данными. Однако если она и Клава Кока пока никак не реагировали на высказывания Соседова в их адрес, то Чеботина решила высказаться. Певица обратилась к критику в своих соцсетях.

"Уважаемый Сергей Соседов! Забудьте мое имя, пожалуйста, перестаньте его упоминать в своих высказываниях. Вы себя этой статьей просто закопали, в очередной раз доказали, что не профессионал и не в состоянии оценивать артистов. Никаких! Ни молодых, ни взрослых", – заявила Люся.

Кроме того, певица опубликовала видео со своим участием в одной из музыкальных телевизионных программ. Она отметила, что пела вживую, а Соседов присутствовал в зале. Чеботина также обратила внимание на свой сценический образ: закрытый брючный костюм.





Люся Чеботина певица Вы сидели в зале! И если вы не можете отличить живой вокал от плюса, то какой вы после этого критик? И да, что-то я не вижу себя в вульгарном образе. Протрите очки. Я пишу все свои песни сама, люди их любят, так что не вам решать, кого слушать, а кого нет.

За исполнительницу публично вступился блогер и певец Прохор Шаляпин. Он отметил в интервью телеграм-каналу "Звездач", что "нельзя так к молодежи относиться". Прохор также рассказал, что был на концерте Клавы Коки, видел "сложные трюки", а зал подпевал. К тому же "девчонка старается, пишет песни", "работает, выступает, улыбается", отметил Шаляпин. Он также посоветовал Соседову быть добрее.

"Соседову хочется сказать заняться здоровьем. Вы замечательный человек, вас любит страна, но молодежь давайте не трогайте, это другое поколение, нельзя свое навязывать, обзывать", – заявил Прохор.

"Вышла в слишком откровенном наряде"

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

За несколько дней до этого Люся оказалась в центре другого скандала. Поэт-песенник Илья Резник дал интервью "Московскому комсомольцу", в котором рассказал о прошедшем творческом вечере. Поэт отметил, что у него были сомнения по поводу приглашения Чеботиной на мероприятие, ведь ранее "она отметилась в весьма откровенном наряде на какой-то вечеринке с тазами черной икры". Однако композитор все же решился, но в итоге был разочарован выступлением исполнительницы из-за ее наряда.

"Если вы заметили, то почти все артисты на моем вечере были одетыми. Я заранее попросил режиссера проследить, чтобы они вышли в "артистических нарядах, соответственных репертуару". <...> [Мы] просили проконтролировать ее костюм. Организаторы концерта, видимо, не смогли повлиять на нее. Вышла в слишком откровенном наряде", – посетовал 87-летний артист.

Чеботина ответила на критику в своих соцсетях. Певица заявила, что ее неприятно удивили замечания Резника, ведь он якобы сам просил, чтобы она выступила на его мероприятии.





Люся Чеботина певица Мы трудились над новым продакшеном трека "Кабриолет", который он попросил меня исполнить. Я потратила деньги и время. Выкладывала по просьбе организаторов анонсы концерта, чтобы люди покупали билеты. И тут получаю такой фидбек с фактом, что я лишь только разочаровала.

Люся также заявила, что не была проинформирована о дресс-коде концерта. Она добавила, что ранее уже выходила в этом платье на сцену и претензий к ее наряду не было.

При этом продюсер Иосиф Пригожин занял сторону Чеботиной в этом конфликте. Он отметил в беседе с Teleprogramma.org, что у него ранее тоже была ситуация с Резником, после которой остался "определенный осадок". Продюсер счел поведение поэта по отношению к приглашенной им певице некорректным.

"Люся Чеботина приняла участие в творческом вечере Ильи Резника... Да хоть она голая бы вышла, ей просто надо было сказать большое спасибо, и все", – поделился мнением Пригожин.

Он также добавил, что величие в простоте и легкости общения, и посоветовал признанным мэтрам не "кошмарить" артистов, иначе те могут отказаться исполнять написанные поэтами песни.

