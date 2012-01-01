Кудрявцева ответила на хейт в Сети после публичной ссоры с критиком Соседовым

После ссоры Леры Кудрявцевой с музыкальным критиком Сергеем Соседовым в эфире одной из программ на телеведущую обрушился хейт в соцсетях. Телеведущая не стала молчать и ответила всем недовольным в своем блоге. Подробности этого и других конфликтов с участием звезды вспомнила Москва 24.

"Зла не держу"

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

22 февраля в одном из выпусков музыкального телевизионного шоу разгорелся скандал. Почти все члены жюри высоко оценили выступление одного из участников – певца Сергея Челобанова. Среди них была и Лера Кудрявцева, которая заявила, что номер был "на разрыв". Однако другой член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов, восторгов коллеги не разделил. Телеведущий сказал, что выступление вызвало у него ужас, и назвал его "психиатрическим театром".

Кудрявцева отреагировала эмоционально: бросила в Соседова подушку, нецензурно выругалась и покинула съемочную площадку. Однако вскоре вернулась в кресло жюри и продолжила оценивать музыкантов.

В Сети предположили, что конфликт был постановочным, но Соседов опроверг это мнение в беседе с изданием The Voice. Сергей заявил, что ссора возникла внезапно, однако на коллегу он не в обиде.





Сергей Соседов музыкальный критик, телеведущий Никакого зла я на нее не держу. Я забыл вообще об этом моменте, даже еще выпуск не смотрел. Сняли же мы это давным-давно.

Представитель Кудрявцевой Табриз Шахиди подтвердил в разговоре с "Общественной службой новостей", что Лера действовала на эмоциях, и заверил, что конфликт между членами жюри исчерпан.

"С Сергеем Соседовым нет никаких противостояний – они коллеги и друзья много лет", – сказал собеседник издания.

В Сети поведение Кудрявцевой вызвало неоднозначную реакцию. Одни встали на сторону Леры, заявив, что она все правильно сделала. Другие усомнились в том, что компетенций телеведущей достаточно для того, чтобы оценивать конкурсантов. Третьи же отметили, что Кудрявцева "не уважает чужое мнение" и ведет себя вызывающе.

26 февраля Лера опубликовала в соцсетях пост с обращением к хейтерам. Телеведущая отметила, что комментарии читает редко, но иногда заходит туда "ради интереса". Знаменитость перечислила, какими эпитетами ее чаще всего награждают.





Лера Кудрявцева теле- и радиоведущая Больше всего нравится такое: "Старая, тупая, надоела, хабалка, быдло". Ведь ясно же, что те, кто пишут, – другие. Молодые, успешные, умные, натуральные, интеллектуалки, воспитанные. Ну и слава Богу, я считаю. Очень рада за них. Со временем тебя не трогает ничье мнение, потому что ты осознаешь, чего стоило твое.

"Трудись, береги здоровье и ищи в себе совесть. Совесть и подсветит тебе твой путь. Люблю вас, люди", – заключила Кудрявцева.

В следующем посте телеведущая напомнила, что она "мать двоих детей, 13 лет замужем", имеет высшее образование, 30-летний опыт работы на телевидении. А также у нее в копилке есть премия ТЭФИ и благодарность от президента.

Позже, 28 февраля, Кудрявцеву поддержала в своем блоге юрист Екатерина Гордон. Она осудила тех, кто позволяет себе "эйдж-шейминг" в отношении женщин, и назвала такое поведение "признаком скудоумия и злобы".

"Рада, но не от всей души"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Это не первый публичный конфликт с участием Кудрявцевой. Во время съемок одного из выпусков того же шоу в феврале Лера опубликовала видео в соцсетях, где представила нового члена жюри. Им стала Катя Лель, которая спросила у телеведущей, рада ли она оказаться в соседнем с ней кресле.

"Рада, конечно, но не от всей души", – ответила Кудрявцева.

Судя по смеху обеих, конфликт, разгоревшийся между ними в 2022 году, знаменитости уже забыли. Тогда исполнительница хита "Мой мармеладный" была участницей проекта и болезненно отреагировала на то, что Лера раскритиковала ее выступление. В ответ Лель назвала Кудрявцеву неадекватной. Та в свою очередь не стала разжигать конфликт, а в следующем выпуске посоветовала Кате "показывать зубы" и дерзость в творчестве, а не в жизни.

Ранее, осенью 2024 года, в одном из интервью Кудрявцева вспомнила неудачное знакомство с Люсей Чеботиной. На концерте Лере срочно нужно было забежать в гримерку, однако какая-то девушка преградила ей путь со словами: "Здесь переодевается Люся Чеботина".

"Я захожу, на меня ноль эмоций. Я говорю: "Люсь, очень приятно познакомиться". На что мне буркнули: "Приятно", – рассказала телеведущая.

По мнению Кудрявцевой, певица повела себя нетактично. Позднее свое видение ситуации представила и Чеботина в одном из интернет-шоу. Певица заверила, что произошло недоразумение. Кроме того, по ее словам, телеведущая поставила ее в неловкое положение, открыв дверь гримерной, когда исполнительница хита "За бывшего" переодевалась. В итоге посторонние люди якобы увидели обнаженную грудь Люси.

Певица добавила, что не подозревала, что Лера держит на нее обиду, ведь позже блондинки даже перекинулись парой комплиментов.