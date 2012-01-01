Звезды шоу-бизнеса рассказали, почему не дружат со спортом

Далеко не все звезды дружат со спортом. К примеру, практически каждый поход Леры Кудрявцевой в зал заканчивался неприятностями, а Анна Плетнева, Дженнифер Лоуренс и Кира Найтли занимаются из-под палки. Подробнее – в материале Москвы 24.

Лера Кудрявцева

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

26 января 53-летняя телеведущая откровенно рассказала своим подписчикам в соцсетях, что неоднократно пыталась начать регулярно заниматься спортом, но так и не смогла. Звезда экрана призналась, что ее первоначальный энтузиазм быстро пропадает и ей не хватает мотивации на постоянные тренировки. К тому же каждый раз попытки оборачивались курьезами.





Лера Кудрявцева теле- и радиоведущая Раньше всегда покупала абонемент в спортзал. За год появлялась там один раз. Каждый раз перлась туда с энтузиазмом, и каждый раз заканчивался каким-то косяком. Один раз записалась на акваэробику, так усердно занималась и решила, что готова ногу на шпагат растянуть. В итоге ногу свело судорогой, и меня вытаскивали три инструктора.

Занятия в тренажерном зале однажды тоже закончились для знаменитой блондинки неприятностью: телеведущая специально попросила инструктора начать тренировку аккуратно и плавно, но в результате все равно потянула спину и едва смогла выйти из помещения.

Тем не менее физические нагрузки в жизни Кудрявцевой все же присутствуют. В минувшие выходные теледива делилась с подписчиками видео, как катается на коньках с 6-летней дочерью Машей.

"Пешком типа минут 15. Туда шли бодрячком, 2 часа на коньках. Обратно я тащила коньки 2 пары, себя и Машу", – рассказала знаменитость в соцсетях.

Анна Плетнева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

47-летняя певица и мать троих детей всегда в отличной форме. Сложно поверить, что ради красивого тела она не изнуряла себя диетами и не "убивалась" в зале. При этом Анна признавалась журналистам, что не прочь побаловать себя мучным или сладким. Кроме того, она уверяет, что не занимается спортом.

"Я открою вам страшную правду: не тренируюсь вообще! Спорт сам по себе мне не интересен. Люблю только те виды, где есть элемент соревнования. Например, настольный теннис. А за мой плоский живот спасибо пению. Дело в том, что при правильном вокальном дыхании мы напрягаем брюшные мышцы – это помогает извлечь нужные звуки. Поэтому у меня и кубики на животе", – рассказывала певица в одном из интервью.

Кира Найтли

39-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" не скрывает: ее подтянутая фигура – не только следствие хороших генов, но и результат тренировок в зале. При этом актриса признавалась журналистам, что не очень любит спорт и часто пропускает занятия.

Порой Кира радуется, что выдается загруженный день, и она не может выкроить время на тренировки. Найтли рассказывала СМИ, что больше любит огуречную воду, которую дают в спортзале, нежели сами занятия.

Юлия Барановская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

44-летняя телеведущая и многодетная мать долгое время считала, что спорт и она – несовместимые вещи, поэтому вообще не посещала никакие тренировки. В 2017 году в интервью порталу spletnik.ru Юлия призналась, что все же начала заниматься, но физические нагрузки по-прежнему не увлекают ее.

"Я пытаюсь найти тот вид спорта, который приносил бы мне удовольствие. Потому что я абсолютно точно не из тех людей, кто может проводить часы в спортзале на беговой дорожке и со штангой в руках", – говорила Барановская.

Однако в 2021 году телезвезда, кажется, нашла свой вид спорта: Юлия занялась танцами на пилоне и поделилась с подписчиками кадрами с первой тренировки. Несмотря на статус новичка, Барановской удалось быстро освоить несколько элементов. Знаменитость с удивлением отметила под видео, что плохо знает свое тело, которое может больше, чем она предполагала.

Дженнифер Лоуренс

34-летней актрисе не раз настойчиво советовали похудеть. Звезда "Голодных игр" рассказывала журналистам, что создатели франшизы тоже давили на нее, заставляя скинуть килограммы. Однако Лоуренс стойко сопротивлялась: она считала, что худоба ее героини может вызвать комплексы у юных поклонниц, которые хотели ей подражать. Кроме того, Дженнифер никогда не скрывала, что не является фанаткой изнурительных тренировок.

"Ничто не может меня мотивировать к диетам или спортзалу. Во время съемок "Голодных игр" я очень много ела и не отказывала себе в конфетах и хот-догах", – сообщала Лоуренс в одном из интервью.

Актриса всегда признавалась журналистам, что чувствует себя комфортно в своем теле. Дженнифер также отмечала, что не готова сидеть на диетах ради того, чтобы соответствовать навязанным стандартам красоты.

