Криштиану Роналду нырнул в прорубь в Лапландии

Многие знаменитости ради продления молодости и красоты не просто придерживаются жестких правил здорового образа жизни, но и прибегают к экстремальным практикам. Кто из звезд в этом преуспел, расскажет Москва 24.

Криштиану Роналду

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Cristiano Ronaldo

Прекрасная физическая форма, которую 39-летний нападающий сборной Португалии по футболу без стеснения демонстрирует на радость подписчикам, для него не является чем-то экстраординарным. Держать себя в тонусе – его работа, но при этом спортсмен следит за собой и на отдыхе.

В конце декабря Криштиану со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и наследниками съездил на родину Санта-Клауса, в Лапландию, и поделился контентом оттуда в соцсетях. В частности, звездное семейство устроило заезд на снегоходах и лыжах, а сам Роналду решил погреться у костра и попариться в бане. Также спортсмен искупался в проруби и поделился впечатлениями со своими фанатами.



Криштиану Роналду футболист Посмотрите, где я! Тут мороз. Минус 20 градусов. И вода холодная. <...> Да, это здорово!

Марк Уолберг

Фото: Ian Lawrence/GC Images

25 декабря 53-летний актер поразил фанатов снимками с пляжа на Барбадосе. Секрет молодости Марк раскрыл несколько лет назад в своем блоге: звезда Голливуда ежедневно встает в 02:30, при этом спит обязательно по восемь часов в сутки.

После пробуждения Уолберг молится в специальной комнате, потом окунается в ледяную ванну и отправляется в тренажерный зал. Актер уверен, что такой спартанский режим благотворно сказывается на организме и внешнем виде, с чем полностью согласны его поклонницы.

Дженнифер Энистон

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Jennifer Aniston

55-летняя звезда сериала "Друзья" тоже может похвастаться тем, что не выглядит на свой возраст. Артистка давно подходит к питанию осознанно и старается не ограничивать себя, а есть все, но в меру. По информации The Guardian, Энистон практикует интервальное голодание и употребляет в пищу много рыбы, нежирного мяса и овощей.

Актриса упражняется семь дней в неделю и тратит на спорт по полтора часа в день. В июне 2019 года звездный тренер Лейон Азубуйке делился с изданием Women's Health секретами тренировок с Дженнифер.





Лейон Азубуйке тренер Мы боксируем, прыгаем через скакалку, занимаемся силовыми тренировками, много работаем с эспандерами. Мы чередуем эти вещи, так что это всегда тяжело. Ей постоянно брошен вызов: я большой любитель все менять, чтобы тело реагировало позитивно и менялось.

Актриса рассказывала в одном из интервью, что ей близок подход с постоянным изменением режима тренировок, ведь она "всегда старается удивить свои мускулы".

Павел Дуров

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Pavel Durov

Бизнесмен начинает свой день с бодрящих процедур. Весной 2024 года основатель мессенджера Telegram опубликовал в личном блоге видео, где по шею погружается в ванну с кусками льда. Несмотря на холод, на лице 39-летнего предпринимателя не дрогнул ни один мускул.

"Несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом – лучший способ начать день", – подписал ролик Дуров.

Джаред Лето

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/JARED LETO

В свои 52 актер и музыкант выглядит минимум на 20 лет моложе. Джаред раскрыл журналистам все секреты: он не употребляет запрещенные вещества, отказался от алкоголя, сигарет и других вредных привычек.

Кроме того, артист – убежденный веган. Чтобы быть в хорошей физической форме, Джаред ездит на велосипеде, занимается ходьбой и пять раз в неделю практикует силовые и кардиотренировки. Также он обожает скалолазание, сообщали СМИ.

Актер уделяет время йоге и медитациям, однако главным секретом здоровья и молодости он считает полноценный восьмичасовой сон.