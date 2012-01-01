Певица Бьянка рассказала, как похудела на 41 килограмм

Звезды шоу-бизнеса отличаются неуемным стремлением к идеалу. Ради стройной фигуры знаменитости готовы пойти на крайние меры: отказаться от вкусностей и буквально прописаться в спортзале. Москва 24 расскажет о вдохновляющих примерах борьбы с лишним весом.

Бьянка

Фото: Агентство "Москва"

"Королева русского R'n'B" рассказала, что поправилась из-за гормонального сбоя. В начале ноября 39-летняя звезда призналась в эфире программы "Секрет на миллион", что всегда была стройной, но лишние килограммы сделали ее практически неузнаваемой.





Бьянка певица Я начала есть много тортов и набирать вес. Я вообще не люблю их, но у меня была какая-то депрессия. Каждый день ела по шоколадному торту. А еще чипсики, курочку, соус, майонез... Ела и смотрела сериалы. А потом думаю: "Боже, какая я жиробасина!" Я настолько перестала себе нравиться, что стеснялась выйти в купальнике, чтобы поплавать.

Когда вес звезды достиг отметки 90 килограммов, ей уже было сложно двигаться. Взять себя в руки певице помогли эндокринолог, спорт и правильное питание. Кроме того, Бьянка рассказала, что дважды в неделю делала капельницы с витаминами и минералами. В итоге артистке удалось сбросить 41 килограмм за полгода – сейчас она весит 49 килограммов.

Ида Галич

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В прошлом году блогер тоже сменила имидж и резко похудела. Галич иронично назвала свой формат питания "БМПП" – "более-менее правильное питание". Это значит, что знаменитость старается не исключать полностью определенные продукты, ведь строгие запреты могут вызвать невроз, считает Галич. Кроме того, звезда много двигалась: проходила не менее 10 тысяч шагов в день, сообщает издание The Voice.

Впрочем, некоторые поклонники заподозрили Иду в приеме препарата для диабетиков, который стал популярен и как средство для резкого похудения. Однако Галич слухи не комментировала.

Светлана Пермякова

Фото: телеграм-канал Svetlana Permyakova

Несколько лет назад актриса поразила поклонников кардинальным преображением. Пермякова сбросила 30 килограммов и сменила 56-й размер одежды на 52-й. Задуматься о лишнем весе Светлану заставили проблемы со здоровьем и быстрая утомляемость. Сначала она участвовала в проекте для глянцевого журнала, где на протяжении трех месяцев худела под присмотром специалистов. А после артистка продолжила сбрасывать вес уже самостоятельно.

Звезда постепенно сокращала потребление сладкого, копченого и соленого, чтобы избежать стресса для организма. Кроме того, актриса стала уделять внимание здоровому сну и полезному завтраку. Также Пермякова прибегала к иглоукалыванию и лимфодренажному массажу, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Ольга Картункова

Фото: vk.com/Ольга Картункова

Бывшая КВН-щица похудела на 84 килограмма в 2017 году и до сих пор старается поддерживать форму. Когда ее вес в 150 килограммов начал негативно влиять на здоровье, врачи посоветовали ей сбросить лишнее. Путь был долгим и трудным, но результат превзошел все ожидания. Артистка изменилась до неузнаваемости и больше не могла смотреть на прежние фотографии, а также ругала подруг, которые не говорили ей раньше, как она выглядит, пишет The Voice.





Ольга Картункова телеведущая, артистка юмористического жанра Вы что мне раньше не говорили, что я урод? Вы почему мне раньше не говорили, что я крокодил? Глазок нет, губки куда-то ушли, волосы постоянно потные, постоянно на сцене вытираюсь.

Юмористке пришлось отказаться от мучного, фастфуда, сладкого, соленого, жирной и жареной пищи, майонеза и газировки. По информации "Спорт-Экспресса", Ольга стала пить по полтора литра воды в день и перешла на раздельное питание. Рацион звезды комедийного шоу "Однажды в России" составляли овощи, фрукты и мясо птицы. Картункова признавалась, что физические упражнения давались тяжело, но она не сдавалась и постепенно увеличивала нагрузки.

Екатерина Варнава

В начале карьеры звезда Comedy Woman могла похвастаться аппетитными формами, но после закрытия шоу в 2020 году артистка решила кардинально изменить внешность и принялась стремительно худеть. Варнава стала вегетарианкой и начала питаться по системе Фаины Раневской – "есть голой перед зеркалом", сообщала "Комсомольская правда". Утром актриса пила стакан теплой воды, съедала немного творога с орехами, ягодами и медом. Обедала звезда овощным салатом или фасолью, а завершала день овощами на пару и не ела после 19:00.

Однако в конце прошлого года теледива неожиданно призналась, что набрала 25 килограммов. Подписчики даже предполагали, что Екатерина находится в интересном положении, об этом сообщало издание Woman.ru. И вот спустя год фанаты забили тревогу: Варнава давно избавилась не только от лишнего веса, но и явно перебарщивает с диетами, уверены они.

У экспертов внешность артистки вызывает серьезные опасения. Диетологи не раз заявляли журналистам, что у Варнавы дефицит массы тела, который может привести к нарушениям обмена веществ и гормональным проблемам.