Эндокринолог Петрова: тошнота и головокружение являются побочными эффектами "Оземпика"

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Средство от сахарного диабета "Оземпик" и его аналоги замедляют процесс перехода пищи из желудка, что продлевает чувство сытости, рассказала Москве 24 эндокринолог Наталья Петрова. Однако у этого лекарства есть побочные эффекты.

В их список входят тошнота, диарея, рвота, головокружение и утомляемость, предупредила Петрова. Врач напомнила, что принимать любые лекарства следует только с назначения врача.

Так, например, при приеме "Оземпика" нужно учитывать семейный анамнез – препарат не назначают пациентам, у родственников которых был медуллярный рак щитовидной железы, отметила Петрова.

По словам врача, препарат подавляет секрецию глюкагона (гормона голода).

"Пациенты, находящиеся на терапии аналогами ГПП-1, и не голодны, и сыты одновременно. Рецепторы ГПП-1 находятся и в мозге, благодаря воздействию на рецепторы препараты из группы агонистов ГПП-1 участвуют в контроле аппетита в целом, что может минимизировать уровень психологического стресса стройнеющего пациента", – объяснила она.

В последнее время в столичных аптеках отмечают высокий спрос на лекарства для диабетиков. Речь идет о самом популярном отечественном аналоге датского "Оземпика" – препарате "Семавик". Его скупают те, кто пытается избавиться от лишнего веса.

По словам врачей, лекарство позволяет худеть быстро и легко, но, если перестать его колоть, то вес, скорее всего, вернется, а побочные эффекты останутся.