В аптеках Москвы повысился спрос на препарат для диабетиков

В столичных аптеках отмечают высокий спрос на лекарства для диабетиков. Речь идет о самом популярном отечественном аналоге датского "Оземпика" – препарате "Семавик". Его скупают те, кто пытается избавиться от лишнего веса.

По словам врачей, лекарство позволяет худеть быстро и легко, но, если перестать его колоть, то вес, скорее всего, вернется, а побочные эффекты останутся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.