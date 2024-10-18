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18 октября, 07:30

Общество

В аптеках Москвы повысился спрос на препарат для диабетиков

В аптеках Москвы повысился спрос на препарат для диабетиков

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В столичных аптеках отмечают высокий спрос на лекарства для диабетиков. Речь идет о самом популярном отечественном аналоге датского "Оземпика" – препарате "Семавик". Его скупают те, кто пытается избавиться от лишнего веса.

По словам врачей, лекарство позволяет худеть быстро и легко, но, если перестать его колоть, то вес, скорее всего, вернется, а побочные эффекты останутся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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