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10 октября, 10:03

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РБК: продажи аналогов "Оземпика" в России превысили оригинал

Продажи аналогов "Оземпика" в России превысили оригинал

Фото: 123RF/solanofg

В течение года продажи лекарственных средств, содержащих семаглутид, который продается под маркой "Оземпик", значительно выросли. Это произошло благодаря появлению альтернативных препаратов, которые россияне применяют не для лечения диабета, а для снижения веса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты одной из аналитических компаний.

Согласно информации аналитиков, за восемь месяцев текущего года в России было продано более 829 тысяч упаковок лекарственных средств с международным непатентованным наименованием "Семаглутид" на сумму 4,9 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года было продано 206,8 тысячи упаковок на сумму 2,1 миллиарда рублей.

Так, с января по август было продано более 561 тысячи упаковок "Семавика" и около 226 тысяч упаковок "Квинсенты". Продажи оригинального препарата "Оземпик" составили всего 25 400 упаковок.

До 2023 года в России продавался только один препарат на основе семаглутида – "Оземпик". В марте того же года компания-производитель Novo Nordisk объявила о прекращении поставок лекарственного средства в Россию.

"Оземпик" был создан в 2012 году как средство для лечения диабета второго типа, но позже выяснилось, что он также эффективен в борьбе с ожирением. Семаглутид имитирует действие глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, который вырабатывается в кишечнике после приема пищи.

В отличие от естественного ГПП-1, который быстро разрушается, семаглутид обладает пролонгированным действием. Это позволяет ему снижать уровень глюкозы в крови.

Семаглутид замедляет опорожнение желудка, что приводит к уменьшению чувства голода. Это происходит благодаря воздействию на участки мозга, отвечающие за аппетит.

Эффект от применения семаглутида может различаться у разных пациентов в зависимости от их состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Врачи отмечают, что прием "Оземпика" и его аналогов должен осуществляться под наблюдением медиков, так как они влияют на уровень сахара в крови и могут вызвать гипогликемию или другие серьезные осложнения.

Между тем продажи небулайзеров в РФ за первые шесть месяцев 2024 года выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. За первое полугодие 2024 года было реализовано 1,1 миллиона небулайзеров на 2,6 миллиарда рублей. Это связано с тем, что на фоне коронавирусной инфекции врачи стали чаще назначать больше препаратов на основе будесонида.

Российские знаменитости начали использовать препарат "Оземпик" для похудения

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