"Известия": россияне начали скупать небулайзеры и растворы от респираторных болезней

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Продажи небулайзеров в РФ за первые шесть месяцев 2024 года выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Также увеличился спрос на лекарства от респираторных заболеваний, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

За первое полугодие 2024 года было реализовано 1,1 миллиона небулайзеров на 2,6 миллиарда рублей.

Директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов объяснил это расширением практики назначения препаратов для подобных аппаратов. Так, на фоне коронавирусной инфекции врачи стали чаще назначать больше препаратов на основе будесонида, пояснил эксперт.

Постоянным увеличением числа заболевших коронавирусом объяснил рост спроса и завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова и главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров. В свою очередь, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов добавил, что это также можно объяснить возросшим числом пациентов с аллергическими заболеваниями.

При этом врач Андрей Ворыханов связал тенденцию с сезонным повышением заболеваемости вирусными инфекциями на фоне пока еще недостаточно сознательного отношения людей к вакцинации.

Как следует из данных Роспотребнадзора, в ноябре 2023 года сразу в нескольких регионах страны был зарегистрирован резкий рост заболеваемости коклюшем. Однако с весны 2024 года фиксируют тенденцию к снижению случаев заражения, отметили в ведомстве.

"Основной симптом коклюша – спазматический кашель, на фоне которого могут развиваться острая гипоксия, кашлевые обмороки, а у детей – энцефалопатия", – рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

По ее словам, именно на фоне большого количества новостей о распространении коклюша люди стали активнее приобретать различные препараты от респираторных заболеваний.

Однако Ворыханов полагает, что увеличение спроса также может быть связано с ростом числа обострений у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на фоне распространения табакокурения и электронных сигарет.

"Молодежь стала чаще курить, как следствие, стала более подвержена легочным заболеваниям. На фоне этого увеличился спрос на лекарства на основе будесонида и другие", – заключил он.

Так, Минздрав ранее предупредил о новой болезни от вейпов и электронных сигарет EVALI. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус, так как у пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. При этом одним из первых симптомов заболевания принято считать нарушение пищеварительной системы.

Вместе с тем, по данным ведомства, 95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких.