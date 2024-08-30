Эксперт Гамбарян: почти всем пациентам с болезнью EVALI требуется госпитализация

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Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

"95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких", – пояснила Гамбарян.

При этом она уточнила, что болезнь официально была признана в США еще в 2019 году. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год там было зарегистрировано более 2 800 случаев госпитализации, из них 68 закончились летальным исходом.

Гамбарян подчеркнула, что потребление подобной продукции может вызвать также поражение сердца, сосудов или респираторной системы.

Минздрав ранее предупредил о новой болезни от вейпов и электронных сигарет. В министерстве отметили, что симптомы заболевания при этом во многом схожи с COVID-19. Среди них – температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.

Врач-пульмонолог Сергей Бабак отметил, что курение вейпа при простуде также повышает риск развития болезни в 10 раз. При этом далеко не всегда EVALI развивается именно у курильщиков с большим стажем, добавил он.