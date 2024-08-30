Врач Бабак: новое заболевание от вейпов EVALI вызывает поражение бронхов

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Новая болезнь легких EVALI, возникающая из-за курения вейпов, является вариантом пневмонии и может вызывать поражение бронхов и легочной ткани. Об этом в эфире радио КП заявил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета научно-образовательного института клинической медицины имени Н. А. Семашко Сергей Бабак.

"То есть это вариант пневмонии, который возникает от вдыхания вейпа за счет стабилизатора в этом вейпе. Я говорю о бактериальной пневмонии. Мы о ней имеем достаточное представление, знаем, как лечится такая пневмония", – подчеркнул он.

По словам специалиста, раньше пневмония появлялась из-за пневмококка, а сейчас ее провоцирует вейп.

Ранее Минздрав предупредил о новой болезни от вейпов и электронных сигарет EVALI. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус. У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.

Вместе с тем, по данным ведомства, 95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких.

