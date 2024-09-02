Врач Малыгина: осенью просыпаются болезни дыхательных путей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В осенне-зимний период "просыпаются" болезни дыхательных путей и кишечные вирусы. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала педиатр Евгения Малыгина.

По ее словам, в осенне-зимний период наблюдается рост числа различных инфекционных заболеваний.

На первом месте находится ОРВИ, отметила врач, пояснив, что вызывать ее могут абсолютно различные вирусы. При этом в зависимости от возбудителя течение ОРВИ может быть разным.

"Хочу обратить внимание, что все-таки обычная ОРВИ – это локализованное в верхних отделах дыхательных путей заболевание, которое проходит самостоятельно и требует только симптоматической терапии для облегчения общего состояния ребенка", – сказала Малыгина, добавив, что это не исключает необходимости динамического наблюдения врачом за ребенком.

Также врач напомнила о так называемых атипичных возбудителях, таких как микоплазмы и хламидии. Заболевание может начинаться как обычная ОРВИ, отметила Малыгина, а симптомы могут никак не указывать на пневмонию.

"Поэтому так важно обращаться за помощью к педиатру для комплексной оценки состояния здоровья ребенка, своевременной диагностики и лечения", – подчеркнула врач.

Она добавила, что, кроме заболеваний дыхательных путей, осенью просыпаются и кишечные вирусы, к примеру ротавирус. Для поддержания ребенка при этом заболевании важно следить за появлением симптомов обезвоживания, заключила Малыгина.

Осенью также обостряются аллергия, болезни сердца и суставов. Об этом рассказала терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Сабина Дельманова. По ее словам, это связано с тем, что осенью люди реже выходят на свежий воздух.

Самым распространенным осенним недугом эксперт назвала депрессию. Дельманова пояснила, что у человека появляется чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство и проблемы со сном.