Невролог Керекеша посоветовал больше ходить босиком вместо гвоздестояния

Фото: depositphotos/viki2win

Хождение босиком является не менее полезным, чем гвоздестояние, рассказал в беседе с Pravda.Ru мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

"Стопа человека – это большая рефлексогенная зона, на ней проецируются почти все внутренние органы. Стоя на предметах, которые раздражают, естественно, мы активируем эти точки и активируем работу внутренних органов", – отметил врач.

Одним из важных достоинств гвоздестояния и подобных ему методик эксперт назвал отсутствие противопоказаний. Иглорефлексотерапия является единственным методом воздействия на биологически активные точки, не требующим вмешательства в биохимическую лабораторию организма, пояснил он. По его словам, самым худшим вариантом развития событий при использовании этой практики может стать отсутствие эффекта.

"Противопоказаний таких явных, как заболевания сердечно-сосудистой системы или сахарный диабет, нет. Наоборот, эффект будет только лучше. Этот метод не вылечит людей от тех или других заболеваний, но, активизируя работу внутренних органов, он поможет, потому что в любом случае, для того чтобы избавиться от того или другого заболевания, нужен комплексный подход", – подчеркнул Керекеша.

Однако врач все же рекомендовал отдавать предпочтение хождению босиком. По его словам, делать это лучше всего на гальке, песке и подобных текстурах. Такая практика позволяет активизировать биологически активные точки и помочь работе организма. В Древней Спарте детям, не достигшим 16 лет, не позволяли носить обувь. Считалось, что таким образом у них будут формироваться красивые тела, напомнил медик.

Вместе с тем подобное воздействие на стопы дает активирующий, бодрящий, стимулирующий и восстанавливающий эффект, отметил невролог.

Он также обратил внимание на вред хождения в обуви-диэлектрике, которая лишает тело возможности "общаться с землей". В китайской медицине, напомнил врач, считается, что энергия земли "инь" попадает в организм через стопы и выходит через руки вверх, а энергия "ян" проникает в человека в обратном направлении. По словам специалиста, хождение в обуви с резиновой подошвой ведет к нарушению потока энергии.

Ранее невролог Павел Хорошев предупредил, что стояние на гвоздях может привести к непредсказуемым последствиям. По его словам, речь идет о вредном влиянии сразу на весь организм. Вместе с тем такая процедура может погасить симптомы, которые будут необходимы врачу при постановке диагноза.