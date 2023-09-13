Врач рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказана йога

Фото: depositphotos/alinatroeva

Йогу считают оздоровительной практикой, которая лечит тело и душу, однако она может оказаться опасной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача Ольгу Уланкину.

"Многие люди начинают заниматься йогой уже во взрослом возрасте, не имея при этом достаточной физической подготовки. Это может привести к серьезным травмам мышц и сухожилий", – отметила она.

По словам специалиста, поза "собака мордой вниз" может оказать негативное влияние на людей с повышенным артериальным давлением, травмой шейного отдела позвоночника, отслоением сетчатки, глаукомой и микроинсультом в анамнезе.

К позе сарвангасана не стоит прибегать людям с заболеваниями щитовидной железы, повышенным внутричерепным давлением и патологиями сердечно-сосудистой системы. При ней нагрузка ложится на плечи, а при неправильном выполнении давление перейдет на шею, объяснила врач.

Третьим модным направлением является йога критического выравнивания. Ее главная задача состоит в избавлении от боли в спине, бессонницы и головной боли. Во время занятий используются стулья, скамьи, блоки и валики. Однако у такой йоги также присутствуют противопоказания, продолжила Уланкина.

"Практиковать такую йогу нельзя людям с онкологическими заболеваниями или обострением хронических болезней, детям младше 9 лет, беременным женщинам, а также гипертоникам и сердечникам", – уточнила она.

Кроме того, опасной практикой стало гвоздестояние. Ее не рекомендуется выполнять беременным, людям с онкологическими заболеваниями, высоким артериальным давлением, психическими заболеваниями и проблемами с сердцем, заключила эксперт.

Ранее были названы продукты, которые могут провоцировать мигрень. В целом речь идет о богатой специями и солью еде вроде копченой рыбы. Кроме того, приступы головной боли способны вызывать сыр или шоколад. Тем, кто страдает от мигрени, рекомендуется соблюдать противовоспалительную диету.

В Канаде появились курсы йоги для щенков