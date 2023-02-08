Офтальмолог назвала плохое зрение причиной головных болей и головокружений

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Игнорирование коррекции зрения может привести к частым головным болям и головокружениям. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, офтальмолога Мариям Таевере.

Специалист отметила, что постоянные прищуривания, вместо коррекции зрения могут причинять дискомфорт.

"Зрение из-за прищуривания не станет хуже, но из-за того, что связь между глазом и мозгом не будет формироваться вовремя, взрослым это может грозить головными болями, головокружением, дискомфортом и снижением качества жизни, а детям – амблиопией со стойким снижением зрения. Если для улучшения зрения человеку необходимо прищуриться, ему стоит использовать очки или контактные линзы, не игнорируя проблему", – добавила Таевере.

Также кандидат медицинских наук посоветовала людям с небольшими отклонениями в зрении выполнять рекомендации врачей и носить очки, а не бояться, что зрение может ухудшиться еще сильней. По словам специалиста, очки никак не влияют на прогрессирование близорукости или дальнозоркости.

Для сохранения зрения врач призвала ограничить длительную работу за компьютером и использовать увлажняющие капли для глаз, содержащие гиалуроновую кислоту.

"Кроме того, рекомендуется каждые 20–30 минут делать перерывы от работы за компьютером и переводить взгляд с экрана монитора на далеко расположенные предметы – примерно на расстояние 6 метров. Надежными методами профилактики прогрессирования миопии и ухудшения зрения являются также использование оптической коррекции – очков или контактных линз, ортокератологических (ночных) линз и низких концентраций атропина", – уточнила офтальмолог.

Ранее офтальмолог сообщила, что современные мониторы также де вредные для глаз, как и более старые модели. Зрение человека ухудшается из-за постоянного контакте глаз с монитором, от этого они устают.



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