Офтальмолог развеяла самые популярные мифы о зрении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина рассказала, что морковь не может улучшить зрение человека, а современные мониторы вредны так же, как и более старые модели. Об этом сообщает Life.ru.

"В моркови содержится ретинол, то есть витамин А, который влияет на цветовое восприятие клеток сетчатки, поддерживая зрительную систему в норме, а вот его нехватка как раз может сказаться на ухудшении зрения, особенно в темное время суток", – отметила эксперт.

Кроме того, врач опровергла слух о том, что при использовании очков глазные мышцы перестают работать, а зрение начинает портиться. Она добавила, что правильно подобранные очки, наоборот, замедлят прогрессирующую близорукость.

Также офтальмолог рассказала, что современные мониторы такие же вредные для глаз, как и более старые модели. Зрение человека ухудшается из-за постоянного контакта глаз с монитором, от этого они устают.

Фадейкина отметила, что занятия спортом не вредны при близорукости. Физическая нагрузка всегда полезна для человека, а спорт никак не влияет на прогрессию миопии. Врач пояснила, что плавание может замедлить развитие болезни.

Ранее врач рассказал, что главными симптомами отита являются зуд, боль в ушах, отдающая в челюсть, висок или глаза, а также повышение температуры тела и периодическое головокружение. Заболевание может возникнуть в связи с вирусной инфекцией, травмой или грибковым воспалением.



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