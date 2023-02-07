Россиянам рассказали о главных симптомах отита

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Главными симптомами отита являются зуд, боль в ушах, отдающая в челюсть, висок или глаза, а также повышение температуры тела и периодическое головокружение. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на лора Магомедали Минатуллаева.

По словам эксперта, заболевание может возникнуть в связи с вирусной инфекцией, травмой или грибковым воспалением. Минатуллаев заявил, что в случае игнорирования недуга может развиться менингит или даже потеря слуха.

"Нужно срочно обратиться к врачу. Запущенный отит угрожает менингитом, воспалением сосцевидного отростка, а также потерей слуха. Дети болеют чаще из-за строения уха, так как слуховая труба короче, шире и имеет горизонтальное положение", – поделился врач.

Ранее заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев рассказал, что главными признаками тугоухости являются снижение слуха, частый шум и заложенность.

Недуг делится на три вида – кондуктивный, сенсоневральный и смешанный. К каждому из них необходим свой подход по лечению.

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