Врач назвал безопасную норму прослушивания рок-музыки

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Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал Москве 24, какие факторы чаще всего снижают слух человека.

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, в мире от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек.

"Конечно, на наш слух негативно влияет шум больших городов. При этом такая нагрузка постепенно снижается. К примеру, на общественном транспорте тише становятся вагоны метро, трамваи, автобусы. Но если человек долго там находится, то для слуха это все равно не очень хорошо", – комментирует Зайцев.

Среди других факторов врач назвал и индустриальную составляющую. Звуки работающих станков или других технических устройств также негативно сказываются на слухе человека. Не способствуют нормальной работе уха и громкие звуки в кинотеатрах, на концерте или дискотеке, предупреждает он.

"Безусловно, на слух влияет и бытовая составляющая. Люди привыкли к наушникам, хотят оградиться от мира и погрузиться в собственные интересы. Это тоже негативно влияет на слух", – отметил врач.





Владимир Зайцев руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Чем наушник ближе к барабанной перепонке, тем хуже. В этом смысле так называемые наушники-капли влияют на наш слух более негативно.

Специалист подчеркнул, что важно учитывать громкость музыки и жанр произведения. При этом уши способны подавать сигнал, когда трек играет слишком громко.

"Основной сигнал – шум, звон или писк в ухе. Монотонный, пронзительный. Сначала тихий, а потом громкий. Это называется аутофония. Когда у вас в ухе зазвенело и засвистело – это яркий знак того, что слуховой нерв уже бьет в набат", – рассказывает эксперт.

Среди наиболее тяжелых жанров для слуха является рок, продолжает Зайцев. Это связано как с особенностями такой музыки, так и с привычкой воспроизводить ее на большой громкости.





Владимир Зайцев руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Безопасно слушать рок-музыку один час в день. Этого достаточно, чтобы насладиться произведениями и не навредить слуху. Можно сделать два подхода по 30 минут. К примеру, первый по пути на работу, второй – с работы.

Предупредил Зайцев и об опасности прослушивания громкой музыки в салоне автомобиля. По словам специалиста, это повышает риск развития сенсоневральной тугоухости.

"Это воспаление слухового нерва. Заболевание достаточно серьезное и необратимое. То, что люди слушают громкую музыку в закрытом автомобиле, оказывает колоссальное воздействие на слуховой нерв. Снижение слуха происходит постепенно, но в некоторых случаях человек может резко оглохнуть", – говорит Зайцев.

При первых подозрениях на снижение слуха человеку необходимо немедленно обратиться к ЛОР-специалисту. Только врач сможет поставить правильный диагноз и провести нужные обследования, советует эксперт. Если слух начал снижаться, проходить исследование необходимо раз в полгода, резюмировал Зайцев.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что повреждения слуха и зрения могут быть осложнениями при COVID-19. По его словам, на слабость конкретных органов влияют предыдущие заболевания и самочувствие в момент инфицирования.