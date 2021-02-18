Диетолог назвала продукты, которые могут вызывать разрыв кишечника

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, употребление каких продуктов в большом количестве может привести к разрыву кишечника.

С подобной проблемой к врачам недавно обратилась 45-летняя москвичка, у которой из-за объедания хурмой диаметр кишечника увеличился с 3-6 до 24 сантиметров. Выяснилось, что за пять дней до госпитализации она съела полтора килограмма этого фрукта. Такой рацион спровоцировал у женщины острую кишечную непроходимость. Пациентку прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Без своевременного врачебного вмешательства у москвички мог бы разорваться кишечник.





Елена Соломатина врач-диетолог С хурмой риск острой кишечной непроходимости наиболее высокий. В ней много волокон плюс так называемые дубильные вещества, которые делают ее вяжущей. Все это теоретически может приводить к образованию в организме безоаров, из-за которых кишечник начинает увеличиваться в размерах.

Безоарами называют инородные тела, которые образуются в результате скопления в полости желудка различных по происхождению частиц, не способных перевариться. Например, волос или грубых растительных волокон.

По мнению Соломатиной, с организмом здорового человека такая история вряд ли бы произошла. В ситуации с 45-летней москвичкой могли быть и другие предпосылки.

"Безоары на пустом месте не появляются. Возможно, в кишечнике были сдерживающие факторы. Например, полипы или опухоли", – предположила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон. Но вред они могут нанести только при употреблении в большом количестве.

При образовании в организме безоара кишечник не может его протолкнуть, объясняет диетолог. Со временем на образование наматываются другие частицы. Если безоары скапливаются в желудке, человека может просто вырвать. Но при попадании большого их количества в кишечник дело рискует закончиться хирургическим вмешательством, говорит Соломатина.

Диетолог предупреждает, что переедание может приводить и к другим последствиям вплоть до смерти.

"Скажем, человек переел жирной пищи, а у него есть камень в желчном пузыре. С перееданием он может закупорить совместный проток с поджелудочной железой. Тогда ферменты не могут выйти оттуда в двенадцатиперстную кишку, так как там лежит камень из желчного пузыря. Тогда ферменты начинают переваривать поджелудочную, что может привести к летальному исходу", – приводит пример Соломатина.

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