Диетолог назвала продукты, которые могут вызывать разрыв кишечника

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, употребление каких продуктов в большом количестве может привести к разрыву кишечника.
С подобной проблемой к врачам недавно обратилась 45-летняя москвичка, у которой из-за объедания хурмой диаметр кишечника увеличился с 3-6 до 24 сантиметров. Выяснилось, что за пять дней до госпитализации она съела полтора килограмма этого фрукта. Такой рацион спровоцировал у женщины острую кишечную непроходимость. Пациентку прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Без своевременного врачебного вмешательства у москвички мог бы разорваться кишечник.
Безоарами называют инородные тела, которые образуются в результате скопления в полости желудка различных по происхождению частиц, не способных перевариться. Например, волос или грубых растительных волокон.
По мнению Соломатиной, с организмом здорового человека такая история вряд ли бы произошла. В ситуации с 45-летней москвичкой могли быть и другие предпосылки.
"Безоары на пустом месте не появляются. Возможно, в кишечнике были сдерживающие факторы. Например, полипы или опухоли", – предположила эксперт.
При образовании в организме безоара кишечник не может его протолкнуть, объясняет диетолог. Со временем на образование наматываются другие частицы. Если безоары скапливаются в желудке, человека может просто вырвать. Но при попадании большого их количества в кишечник дело рискует закончиться хирургическим вмешательством, говорит Соломатина.
Диетолог предупреждает, что переедание может приводить и к другим последствиям вплоть до смерти.
"Скажем, человек переел жирной пищи, а у него есть камень в желчном пузыре. С перееданием он может закупорить совместный проток с поджелудочной железой. Тогда ферменты не могут выйти оттуда в двенадцатиперстную кишку, так как там лежит камень из желчного пузыря. Тогда ферменты начинают переваривать поджелудочную, что может привести к летальному исходу", – приводит пример Соломатина.
Ранее нутрициолог Александр Мирошников назвал продукты, из-за которых может резко меняться настроение. Среди них пакетированный сок, газировка, кабачковая икра и сосиски.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: