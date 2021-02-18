Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18 февраля, 19:10

Главная / Новости /

Диетолог назвала продукты, которые могут вызывать разрыв кишечника

"Вплоть до летального исхода": какими продуктами нельзя злоупотреблять
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, употребление каких продуктов в большом количестве может привести к разрыву кишечника.

С подобной проблемой к врачам недавно обратилась 45-летняя москвичка, у которой из-за объедания хурмой диаметр кишечника увеличился с 3-6 до 24 сантиметров. Выяснилось, что за пять дней до госпитализации она съела полтора килограмма этого фрукта. Такой рацион спровоцировал у женщины острую кишечную непроходимость. Пациентку прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Без своевременного врачебного вмешательства у москвички мог бы разорваться кишечник.

С хурмой риск острой кишечной непроходимости наиболее высокий. В ней много волокон плюс так называемые дубильные вещества, которые делают ее вяжущей. Все это теоретически может приводить к образованию в организме безоаров, из-за которых кишечник начинает увеличиваться в размерах.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Безоарами называют инородные тела, которые образуются в результате скопления в полости желудка различных по происхождению частиц, не способных перевариться. Например, волос или грубых растительных волокон.

По мнению Соломатиной, с организмом здорового человека такая история вряд ли бы произошла. В ситуации с 45-летней москвичкой могли быть и другие предпосылки.

"Безоары на пустом месте не появляются. Возможно, в кишечнике были сдерживающие факторы. Например, полипы или опухоли", – предположила эксперт.

К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон. Но вред они могут нанести только при употреблении в большом количестве.
Елена Соломатина
врач-диетолог

При образовании в организме безоара кишечник не может его протолкнуть, объясняет диетолог. Со временем на образование наматываются другие частицы. Если безоары скапливаются в желудке, человека может просто вырвать. Но при попадании большого их количества в кишечник дело рискует закончиться хирургическим вмешательством, говорит Соломатина.

Диетолог предупреждает, что переедание может приводить и к другим последствиям вплоть до смерти.

"Скажем, человек переел жирной пищи, а у него есть камень в желчном пузыре. С перееданием он может закупорить совместный проток с поджелудочной железой. Тогда ферменты не могут выйти оттуда в двенадцатиперстную кишку, так как там лежит камень из желчного пузыря. Тогда ферменты начинают переваривать поджелудочную, что может привести к летальному исходу", – приводит пример Соломатина.

Ранее нутрициолог Александр Мирошников назвал продукты, из-за которых может резко меняться настроение. Среди них пакетированный сок, газировка, кабачковая икра и сосиски.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать