Врач назвал продукты, из-за которых может резко меняться настроение

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Излишнее потребление в пищу сахара может привести к резким перепадам настроения. Об этом в программе "Доктор 24" рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

"Как только мы поели сладкого, у нас сахар в крови поднимается и вырабатывается такой гормон счастья – серотонин. Но буквально через 5 минут следом за ним выделяется инсулин. И в момент, когда сахар резко падает, падает серотонин, настроение у нас резко меняется", – объяснил нутрициолог.

По его словам, многие могут не обращать внимание на этот процесс, однако его можно регулировать. Для этого необходимо ограничить употребление пищи, содержащей избыточное количество сахара.

Мирошников назвал продукты, в которых уже содержится дневная норма вещества.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Первый продукт – пакетированный сок. Если взять пакет виноградного или яблочного сока, то он содержит шесть кусочков сахара, а это дневная норма. И, как правило, мы не выпиваем один стакан. Как только мы выпиваем сахар, появляется желание взять еще, и мы выпиваем целый пакет.

Альтернативой пакетированным напиткам может быть свежевыжатый сок с мякотью. Он содержит много натуральных витаминов и фитонутриентов, которые полезны для здоровья, отмечает нутрициолог.

Следующий продукт, богатый сахаром, это газировка. "В литре лимонада содержится 24 куска сахара, при дневной норме в 6 кусков. Кроме того, здесь есть углекислый газ, который улучшает всасывание сахара на 30%. После употребления газировки настроение может меняться через 3-4 минуты", – сообщил специалист.

Кроме того, большое количество сахара содержит кабачковая икра – два куска на сто граммов, черный хлеб – полкуска на один ломтик, сосиски – два куска на одну штуку.

По словам нутрициолога, содержание сахара в этих продуктах неочевидно, поэтому многие не ограничивают себя в их употреблении. Однако для здоровья это не полезно.

Переизбыток сахара может провоцировать не только перемены настроения, но и реальные проблемы со здоровьем.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук У женщин могут быть проблемы с молочницей из-за употребления излишнего количества сахара. Грибок кандида, вызывающий заболевание, питается сахаром.

Также переизбыток вещества может приводить к вздутию живота. "У нас есть бактерии. И как только много сахара попадает в желудок, он начинает бродить", – объяснил Мирошников.

Возникновение прыщей на коже также можно объяснить излишним употреблением сахара. "Когда сахара много, система запускает усиленную выработку так называемого подкожного сала, которое очень часто восполняется, в результате образуются прыщи", – рассказал нутрициолог.

К тому же сахар тормозит выработку коллагена, следствием чего является появление морщин.

Таким образом, изучение состава продуктов, а также умеренное употребление сахара может сохранить не только здоровье, но и хорошее настроение и молодость.