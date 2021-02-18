Врач назвал продукты, из-за которых может резко меняться настроение

Фото: Москва 24
Излишнее потребление в пищу сахара может привести к резким перепадам настроения. Об этом в программе "Доктор 24" рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.
"Как только мы поели сладкого, у нас сахар в крови поднимается и вырабатывается такой гормон счастья – серотонин. Но буквально через 5 минут следом за ним выделяется инсулин. И в момент, когда сахар резко падает, падает серотонин, настроение у нас резко меняется", – объяснил нутрициолог.
По его словам, многие могут не обращать внимание на этот процесс, однако его можно регулировать. Для этого необходимо ограничить употребление пищи, содержащей избыточное количество сахара.
Мирошников назвал продукты, в которых уже содержится дневная норма вещества.
Альтернативой пакетированным напиткам может быть свежевыжатый сок с мякотью. Он содержит много натуральных витаминов и фитонутриентов, которые полезны для здоровья, отмечает нутрициолог.
Следующий продукт, богатый сахаром, это газировка. "В литре лимонада содержится 24 куска сахара, при дневной норме в 6 кусков. Кроме того, здесь есть углекислый газ, который улучшает всасывание сахара на 30%. После употребления газировки настроение может меняться через 3-4 минуты", – сообщил специалист.
Кроме того, большое количество сахара содержит кабачковая икра – два куска на сто граммов, черный хлеб – полкуска на один ломтик, сосиски – два куска на одну штуку.
По словам нутрициолога, содержание сахара в этих продуктах неочевидно, поэтому многие не ограничивают себя в их употреблении. Однако для здоровья это не полезно.
Переизбыток сахара может провоцировать не только перемены настроения, но и реальные проблемы со здоровьем.
Также переизбыток вещества может приводить к вздутию живота. "У нас есть бактерии. И как только много сахара попадает в желудок, он начинает бродить", – объяснил Мирошников.
Возникновение прыщей на коже также можно объяснить излишним употреблением сахара. "Когда сахара много, система запускает усиленную выработку так называемого подкожного сала, которое очень часто восполняется, в результате образуются прыщи", – рассказал нутрициолог.
К тому же сахар тормозит выработку коллагена, следствием чего является появление морщин.
Таким образом, изучение состава продуктов, а также умеренное употребление сахара может сохранить не только здоровье, но и хорошее настроение и молодость.
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