Кардиолог рассказал об опасности долгого сна

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Директор института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов считает, что повысить риск возникновения инсульта может регулярный сон продолжительностью больше восьми часов, сообщает Агентство "Москва".
По словам специалиста, риск также выше у людей с суточным режимом работы.
"Если вы выходите за рамки стандартного сна в 7 – 8 часов, то это связано с повышенным риском инсульта. К сожалению, насчет пересыпа нет однозначного объяснения. Но действительно есть наблюдение, что пациенты, у которых сон слишком длинный или слишком короткий, – это ассоциировано с повышенным риском инсульта", – пояснил эксперт.
Копылов также призвал внимательно следить за рационом, так как зачастую фактором риска может стать избыточная масса тела. Из-за приостановки дыхания во время сна также вероятность возникновения инсульта усиливается, сказал он.
Ранее сомнолог предупредил о возможных кошмарах из-за смены погоды.
"Доктор 24": продукты для сна
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