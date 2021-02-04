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Общество

10:11

Сомнолог предупредил о возможных кошмарах из-за смены погоды

общество

Фото: depositphotos/olly18

Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, что резкие изменения в жизни человека могут привести к ночным кошмарам, так как организм включает механизмы адаптации к новым условиям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Спонтанное изменение уровня физической нагрузки, карьерные перемены, смена места жительства, даже резкая и сильная смена погоды – все это мобилизует системы адаптации и в какой-то степени системы тревоги. Иногда это может сопровождаться кошмарами", – рассказал специалист.

Сомнолог отмечает, что кошмары чаще всего появляются из-за стресса.

"Информацию, которая была получена днем, мозг переваривает ночью. Сновидения являются побочным продуктом этого процесса. Если на протяжении дня человек постоянно стрессует, то сны не могут быть мирными и безмятежными", – пояснил Бузунов.

Ранее врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что коронавирусная инфекция повлияла на сон переболевших россиян.

"Доктор 24": сон

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