Сомнолог дал совет, как наладить режим сна после новогодних праздников

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Быстро восстановить режим сна после продолжительных выходных позволит недосып в первый рабочий день. Об этом рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов.
При этом, по словам специалиста, проверенных рекомендаций в данном вопросе нет.
"Следует помучиться одну ночь перед рабочим днем – то есть поспать поменьше. Уже на следующий вечер вы уже сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в ранее вечернее время", – приводит Агентство "Москва" слова сомнолога.
Специалист подчеркнул, что организм быстро восстанавливает режим даже в результате недосыпа одной ночью. А наверстать недостающие часы можно будет на выходных.
"Конечно, поначалу человек будет испытывать некоторую тягу ко сну, потому что полностью компенсировать нехватку сна за одну ночь обычно не удается. Но от этого обычно никто не страдает, ведь люди привыкли ограничивать себя во сне в рабочие дни. Здесь тоже не будет ничего из ряда вон выходящего", – заключил Полуэктов.
Ранее сообщалось, что хроническая усталость, которой, по разным оценкам, в мире страдают от 20 до 40 миллионов человек, чрезвычайно опасна. По мнению ученых, переутомление чревато усугублением вредных привычек и прогрессированием проблем со здоровьем.
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