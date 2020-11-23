Врач рассказала, чем опасно переутомление

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Хроническая усталость, которой, по разным оценкам, в мире страдают от 20 до 40 миллионов человек, чрезвычайно опасна. По мнению ученых, переутомление чревато усугублением вредных привычек и прогрессированием проблем со здоровьем, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Учитывая современный темп жизни, проблема переутомления крайне актуальна. Ненормированный рабочий день, присущий многим, требует полной отдачи и отсутствия свободного времени не только по будням, но и по выходным и праздникам", – заявила заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН, врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.
По словам ученой, переутомлению также способствуют недавно перенесенные инфекционные заболевания (в том числе и COVID-19), ежедневный стресс, недостаточность и плохое качество сна, неправильное питание, отсутствие физической активности при ежедневной умственной загруженности и многозадачности.
Развитие хронической усталости может серьезно навредить здоровью. Врачи отмечают, что многие люди спасаются от перенапряжения и стрессов во вредных привычках, что приводит, например, к возникновению алкоголизма и эмоциональной нестабильности. Также частыми расстройствами, сопутствующими переутомлению, становятся проблемы в системе пищеварения на фоне постоянных стрессов.
В некоторых случаях переутомление может нести и смертельную опасность. Так, после исследования большого количества смертей рабочих в Японии, был введен специальный термин для смерти на фоне переработок – "кароси". К таким смертям обычно приводят инсульты и инфаркты. Приблизительные подсчеты показали, что такая участь настигает около 10 тысяч человек ежегодно.
По словам Паршиной, для победы над хронической усталостью необходимо откорректировать свой режим и уделять время хобби и отдыху.
"Для начала надо попробовать организовать свой день так, чтобы оставалось время на качественный сон продолжительностью не менее 8 часов. Естественно, следует позаботиться о своем питании – сделать его более сбалансированным. Также следует не забывать и про физическую активность – разнообразные прогулки и физупражнения", – отмечает Евгения Паршина.
14 ноября шоумен Дмитрий Хрусталев был госпитализирован из-за лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления. По словам шоумена, он потерял сознание, когда находился в пути из Санкт-Петербурга в Репино. Водитель такси сразу отвез его в больницу.
Хрусталев рассказал, что многие артисты часто переутомляют свой организм из-за нагрузок, ненормированного графика, диет.
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