Назван способ улучшить работу мозга без лекарств

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Медицинский массаж определенных участков тела может улучшить кровоснабжение головного мозга. Это в свою очередь улучшит его работу и общее состояние человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов", рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.
Отмечается, что нарушение мозгового кровообращения может вызывать головные боли, проблемы с памятью, быть причиной пониженной скорости реакции, невозможности сосредоточиться, спутанности сознания.
Специальный массаж определенных участков поможет этого избежать.
"Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи, на воротниковую зону тоже рефлекторно улучшает мозговое кровообращение", – объяснил специалист.
Он подчеркнул, что массаж кистей рук и стоп также нормализует мозговое кровообращение, артериальное давление, снимает стресс, нервное напряжение. Порой в этих областях даже используется укалывание до появления капли крови. Это делается для профилактики инсультов или при спутанном сознании.
"Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду – это приводит к нормализации мозгового кровообращения", – пояснил Орлов.
При этом важно понимать, что массаж не должен быть болезненным.
Ранее специалисты рассказали, что долгое отсутствие отпуска вредит человеку. Может возникнуть переутомление, а оно считается крайне опасной ситуацией для всего организма в целом и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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