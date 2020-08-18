Психолог рассказала, как помочь ученику, который боится отвечать у доски

09:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Многие школьники, в том числе старшеклассники, боятся отвечать у доски. Причем бывает такое, даже когда ученик знает материал на отлично, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Психолог и профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Марина Розенова рассказала, как поддержать ученика в такой ситуации.
По ее словам, хороший педагог сразу заметит, что ученик робеет, отвечая перед всем классом, сориентируется и приободрит его. Она отметила, что иногда хватает даже одобряющего взгляда.
Также Розенова предлагает преподавателю напомнить стесняющемуся ученику историю из собственных школьных будней, придав ребенку необходимую уверенность в себе.
Если смущение ребенка слишком сильное, то специалист рекомендует использовать другие формы контроля знаний, к примеру индивидуальный опрос или письменный опрос. Нужно подождать, пока ребенок освоится в классе и перестанет стесняться, подчеркнула специалист.
Ранее стало известно, что школьным учителям необходимо будет носить маски в новом учебном году. Такие меры введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Школьные линейки Роспотребнадзор рекомендовал проводить на открытом воздухе по классам либо параллелям.
1 сентября в школах начнутся очные занятия
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: