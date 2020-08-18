Психолог рассказала, как помочь ученику, который боится отвечать у доски

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многие школьники, в том числе старшеклассники, боятся отвечать у доски. Причем бывает такое, даже когда ученик знает материал на отлично, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Психолог и профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Марина Розенова рассказала, как поддержать ученика в такой ситуации.

По ее словам, хороший педагог сразу заметит, что ученик робеет, отвечая перед всем классом, сориентируется и приободрит его. Она отметила, что иногда хватает даже одобряющего взгляда.

Также Розенова предлагает преподавателю напомнить стесняющемуся ученику историю из собственных школьных будней, придав ребенку необходимую уверенность в себе.

Если смущение ребенка слишком сильное, то специалист рекомендует использовать другие формы контроля знаний, к примеру индивидуальный опрос или письменный опрос. Нужно подождать, пока ребенок освоится в классе и перестанет стесняться, подчеркнула специалист.

Ранее стало известно, что школьным учителям необходимо будет носить маски в новом учебном году. Такие меры введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Школьные линейки Роспотребнадзор рекомендовал проводить на открытом воздухе по классам либо параллелям.