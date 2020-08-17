Онлайн-мастер-классы проведут для школьников Москвы накануне нового учебного года

11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мастер-классы для школьников по математике, биологии, английскому языку, обществознанию, информатике, химии и географии пройдут для юных москвичей в преддверии нового учебного года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Занятия помогут вспомнить уже пройденный материал, а также получить новые знания. Уроки проведет городской методический центр. Все занятия состоятся в режиме онлайн.
Узнать о том, как греческий математик Фалес определил высоту египетской пирамиды, а также о том, когда поднимающийся объект перестает отбрасывать тень на поверхность Земли, можно будет 18 августа в 11:00 на мастер-классе "Бесподобное подобие".
В этот же день двумя часами позже на мастер-классе "Кодирование графической и звуковой информации" участники познакомятся с принципами кодирования и декодирования графической и звуковой информации.
На уроке "Английский язык вокруг нас" расскажут, как не забыть иностранный язык за время каникул. Встреча состоится 19 августа в 11:00.
А в уже в 13:00 школьники вспомнят, как решать системы линейных уравнений, а также использовать эти системы на практике.
20 августа в 11:00 пройдет мастер-класс "Учим английский с научной фантастикой". На нем школьников познакомят с творчеством американского писателя Рэя Брэдбери. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения.
На вебинаре по биологии "Каково быть человеком?", который состоится в 13:00, с детьми обсудят факторы эволюции, а также родословное древо наших предков.
На мастер-классе "Как можно измерить информацию" школьникам расскажут, какие подходы к измерению информации существуют и как посчитать, какое количество информации содержит полученное сообщение. Урок состоится 21 августа в 11:00.
Вторым занятием дня станет онлайн-лекция по обществознанию "Когнитивные искажения и их роль в процессе познания". Она пройдет в 13:00. Детей познакомят с феноменом когнитивных искажений.
О том, как изображать неровности земной поверхности и зачем нужно уметь строить план местности, учащимся расскажут на уроке по географии "Как изобразить школу на листе бумаги?" 22 августа в 11:00.
Также в этот день в 13:00 дети познакомятся с принципами машинных вычислений на мастер-классе "Как мыслит компьютер".
Завершающий день онлайн-встреч закроет вебинар по химии "Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук", где детям расскажут, какие компоненты входят в состав антисептиков. Встреча состоится 24 августа в 10:00.
Ранее стало известно, что в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий" 90 школьников из Китая познакомят с Москвой. Смена "Нихао, Москва!" лагеря Online Digital Camp пройдет с 20 по 27 августа в онлайн-формате.
1 сентября в школах начнутся очные занятия
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