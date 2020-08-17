Родителям первоклассников могут выделить дополнительный выходной

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Родителям первоклассников могут выделить дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. С такой инициативной к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 по 10 августа институт провел опрос более 1,5 тысячи родителей из 75 регионов страны. Из них больше половины (56%) намерены присутствовать на торжественной линейке с ребенком. Так, 83 процента опрошенных отметили, что для этого им необходимо брать отгул или отпуск за свой счет. Часть родителей планирует договориться с работодателем о начале рабочего дня позднее на несколько часов, заявляет Анна Маркс.

При этом 37 процентов родителей не имеют возможности проводить ребенка в первый класс из-за снижения доходов в период пандемии или отказа руководства.

Отмечается, что для внутреннего спокойствия ребенка, который впервые идет в школу и испытывает сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, присутствие родителей на линейке способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде, считают психологи.

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", – сказано в обращении.

Ранее стало известно, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября. Ключевым критерием станет эпидемиологическая ситуация.