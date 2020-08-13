Медик рассказала, к чему могут привести перегрузки у школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка на школьников может сказаться на их здоровье, передает РИА Новости.

"Если говорить о последствиях перегрузок... любая перегрузка, к которой очень часто стремятся родители, имеет другую сторону, то есть они не двигаются в сторону достижения своей цели, а имеют обратный эффект", – рассказала Лазуренко.

По словам специалиста, любая нагрузка на ребенка может привести к разным функциональным отклонениям, в том числе к нарушению сна и режиму питания. Также это может привести к проблеме в рационе питания, а следом и к недостатку массы тела, уточнила профессор.

Она подчеркнула, что у ребенка также может измениться эмоциональное состояние. Лазуренко посоветовала родителям рационально распределять нагрузку и учитывать возможности детей.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что заплетенные косички могут представлять опасность для здоровья детей. По ее словам, вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция.

Она добавила, что косички могут спровоцировать облысение в височной и лобно-теменной зонах. По словам Нагайцевой, чтобы избежать выпадения волос, необходимо после школы или других занятий давать отдохнуть голове, распустив волосы. Если волосы длинные, можно заплести легкий хвост или свободную косичку, уточнила трихолог.

