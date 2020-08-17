Психологи в столице помогут школьникам подготовиться к новому учебному году

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Московская служба психологической помощи населению подготовила цикл вебинаров в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты.

Как отмечается, для того чтобы новый год в школе прошел для ребенка максимально продуктивно, нужно настроить его на учебный процесс после летних каникул.

В пресс-службе сообщили, что на встречах с психологами затрагиваются вопросы того, как помочь ребенку выстроить отношения со сверстниками, наладить контакт с учителями, избежать чрезмерного волнения или рассеянности на уроках.

"На вебинарах мы говорим о том, что школьнику любого возраста нужна активная помощь и поддержка со стороны семьи не только во время выполнения домашних заданий. Доброжелательная атмосфера в доме, отсутствие ссор и конфликтов между близкими, поддержание определенного распорядка дня и создание оптимальных условий для занятий и отдыха – эти факторы имеют самое прямое отношение к успеваемости", – приводятся в сообщении слова специалиста Московской службы психологической помощи Екатерины Игониной.

Как уточняется, 18 августа состоится вебинар "Школьные трудности пятиклассников". Чтобы поучаствовать, нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте учреждения.

Занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очной форме. Проводить уроки будут с учетом требований санитарной безопасности, разработанных Роспотребнадзором.

Ранее Сергей Собянин заявил, что массовых мероприятий в школах столицы и традиционных линеек в 2020 году не будет. Мэр также объяснил, что ученики на занятиях не будут переходить по классам, а потому маски на уроках не понадобятся.