Школьники из Китая онлайн познакомятся с Москвой в проекте "Город открытий"

09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Смена "Нихао, Москва!" лагеря Online Digital Camp пройдет с 20 по 27 августа для 90 школьников из Китая в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект направлен на близкое знакомство со столицей, а также на изучение наиболее перспективных индустрий.
В ходе образовательного курса участникам будет представлено восемь программ: "Биотехнологии и биомедицина", "Гуманитарные технологии", "Креативные индустрии", "Транспорт и космос", "Урбанистика", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Экология", "Энергетика". Для школьников проведут интерактивные занятия с гидами-кураторами, а также уроки с преподавателями Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Кроме этого, школьникам предложат участвовать в проектно-исследовательской работе, мастер-классах по русским народным промыслам, где можно будет освоить гжельскую и хохломскую росписи, научиться разрисовывать матрешку.
В программе смены предусмотрены и виртуальные туры по высокотехнологичным компаниям, медицинским кластерам, технопаркам, университетам, памятникам культуры и достопримечательностям.
Задачей школьников будет подготовка исследовательских проектов. Авторы лучших из них получат возможность посетить площадки проекта "Город открытий" лично после снятия ограничительных мер.
"Город открытий" позволяет школьникам со всего мира узнавать современную Москву. Весной 2020 года появился лагерь Online Digital Сamp. Участниками первых двух смен стали дети из 45 регионов России и других стран.
Ранее стало известно, что филиал детского технопарка "Москва" откроется в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Курс стартует в начале нового учебного года. Занятия будут идти по субботам в лабораториях химического анализа и нанотехнологий.
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