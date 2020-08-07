Третьяковская галерея запустит летнюю школу "Визуальный сторителлинг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Третьяковская галерея впервые запустит летнюю школу "Виртуальный сторителлинг", сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Она будет рассчитана на подростков. Занятия пройдут с 17 по 21 августа. Основным вектором школы станет искусство русского авангарда.
Сообщается, что участников погрузят в атмосферу творческой лаборатории. Подростков ожидают занятия, посвященные различным художественным практикам, визуальной режиссуре, основам экранного искусства и графического дизайна.
"Участников ждут графические техники и натурные штудии, основы анимации и компьютерной графики, графический дизайн, визуальная режиссура, история и теория искусства", – рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи.
Там добавили, что подростков научат вести свой проект от замысла до воплощения. Результатом курса станет портфолио, под которым подразумеваются проектные листы, короткие анимационные ролики и графические серии.
Ранее стало известно, что около 3 тысяч школьников приняли участие в программе "Московские каникулы онлайн". Они поучаствовали в различных вебинарах, мастер-классах и тематических викторинах, которые были посвящены предметам из школьной программы.
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