Москвичей пригласили на онлайн-мероприятия программы "КультЛето"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общегородская программа летнего досуга "КультЛето" стартует в Москве на следующей неделе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для горожан организуют кружки и секции 77 культурных центров столичного департамента. Все занятия пока будут проходить в онлайн-формате, при возможности их перенесут в культурные центры. Основная часть всех курсов для детей и взрослых будет проходить на бесплатной основе. Программа продлится до 31 августа.

"Культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ. Всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений – от хореографии и рисования до спорта и иностранных языков", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, дворец культуры "Капотня" подготовил для горожан бесплатный онлайн-курс "С астрономией на ты". Он состоит из четырех занятий, которые появятся на YouTube-канале культурного центра и в его социальных сетях 1, 8, 15 и 22 июля.

С 10 по 12 июля культурный центр "Акулово" проведет онлайн-интенсив для детей и взрослых. На нем специалисты познакомят участников с английской классической литературой, разберут фразеологизмы и идиомы, которые используют авторы в своих произведениях. Ежедневно будут проходить три занятия, каждое из которых предназначено для участников разных возрастов. Все занятия пройдут на онлайн-платформе Zoom, для участия необходимо зарегистрироваться.

Узнать о секретах профессии актера, а также о том, как поступить в театральные вузы, выпускники школ и абитуриенты смогут во время интенсива "Диалоги о театре". Бесплатные занятия пройдут с 26 по 28 июня в аккаунте культурного центра "Новослободский".

Актеры и преподаватели театральных студий поделятся с участниками своим опытом, а также расскажут о сложностях и преимуществах профессии. Лекции проведут актер Альберт Аванесян, актриса музыкального театра Мария Пономарева и преподаватель театральной студии Данила Сарычев. Начало занятий – в 14:00.

С 1 по 3 июля Дом культуры "Десна" проведет курс по постановке голоса. Участникам старше шести лет расскажут о вокальной йоге. Занятия платные, необходимо заранее зарегистрироваться.

Познакомиться с бразильским национальным боевым искусством капоэйра приглашает культурный центр "Ивановский". Бесплатные занятия будут проходить онлайн по вторникам и четвергам с 2 июля по 31 августа в 12:00. Данный вид искусства сочетает в себе элементы танца и акробатики. Для участия необходима регистрация.

А Московский многофункциональный центр для детей старше шести лет проведет занятия под названием "Игра!". С 6 по 9 июля участники смогут узнать о подвижных командных играх народов мира, истории их возникновения и правилах. Каждый день курса посвящен традиционным народным играм России, Европы, Африки и Америки.

Программа общегородского летнего досуга "КультЛето" появилась в 2017 году. Первоначально занятия были предназначены только для детей, затем их ориентировали и на взрослых людей.

