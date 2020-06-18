Шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва" стартует 27 июня

27 июня 2020 года АО "Москва Медиа" совместно с конференцией "МедиаБренд" запускает шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва".

Мир не стоит на месте. Постоянные изменения требуют новых услуг и их профессиональных исполнителей. "TVоя Москва" продолжает меняться в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор программы занятий. Он рассчитан на широкую аудиторию и поможет адаптироваться в новой медиасреде.

Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Профессионалы медиаотрасли – креативный продюсер Артур Тарасенко, оператор кино и телевидения Евгений Цветков, генеральный директор креативного агентства Red Keds Виталий Быков, директор по эфирному промоушену "МУЗ ТВ" Варвара Титова, композитор и саунд-дизайнер Михаил Турапанов, арт-директор "РЕН ТВ" Илья Остриков, digital-стратег Анна Молярчук и генеральный директор конкурса "МедиаБренд" Регина Юркина, – опираясь на собственный опыт, научат работать на результат, расскажут, как быстро и эффективно встроиться в стремительно меняющуюся реальность. От ключевых трендов SMM к motion graphics, от форматной драматургии до построения бренда современных медиа.

Свои новые знания и навыки участники смогут продемонстрировать в конкурсе, финал которого пройдет в конце программы занятий. В этом сезоне заявлено четыре номинации: телевидение, подкаст, онлайн (сайты, соцсети, блогеры), реклама.

Лекции будут размещены на сайте и в соцсетях проекта, а далее всегда доступны в записи.

Старт проекта – 27 июня!

Подробная информация и расписание лекций – на сайте tvm.m24.ru

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.