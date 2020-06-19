Подведены итоги викторины, посвященной электронным проектам Москвы

10:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Итоги викторины, посвященной электронным проектам столицы, подвели в "Активном гражданине", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Участники проверили свои знания, ответив на вопросы о портале mos.ru, проектах "Узнай Москву", "Музейная Москва онлайн" и "Московская электронная школа". Викторина проходила в три этапа, в каждом из которых участвовало свыше 135 тысяч пользователей.
Около тысячи горожан верно ответили на все 15 вопросов викторины. Самым сложным оказался вопрос, в котором была зашифрована одна из рубрик mos.ru. В нем указывалось, что в ней можно найти множество интересных рассказов, переносящих читателей в разные эпохи.
Победителями викторины стали 400 человек. Их выбрали через генератор случайных чисел из пользователей, которые правильно ответили на все вопросы и выполнили другие условия акции. Они получат пригласительные билеты в музеи и дополнительные баллы в "Активном гражданине".
Городские онлайн-проекты – инструменты, помогающие москвичам влиять на изменения в городе. Например, посмотреть на уникальные экспонаты столичных музеев можно с помощью "Музейной Москвы онлайн", а на портале "Узнай Москву" – побывать на виртуальной экскурсии.
В "Московской электронной школе" собрано множество учебных пособий, методических материалов в помощь педагогам и школьникам.
На онлайн-платформе культурного проекта #Москвастобой стартовала программа "Школа устойчивого образа жизни". Пользователям расскажут об экологии, окружающем мире, климатических проблемах, развитии инклюзивной среды и многом другом. Познавательные материалы можно будет найти в разделах "Азбука устойчивого образа жизни", "Выход за рамки своего города" и "Климатическое чтиво".
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