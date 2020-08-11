Названы симптомы, при которых следует показать ребенка психологу

Фото: depositphotos/djedzura

Главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких объяснила, какие симптомы могут указывать на необходимость сводить ребенка к психологу. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, проблемы могут спровоцировать нарушения сна, навязчивые движения или неадекватные реакции.

"Если нарушается сон – это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода (...) – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами", – рассказала Безруких.

Академик также отнесла к подозрительным симптомам навязчивые движения – тики, подергивания, выкручивания рук.

Она отметила, что сложности чаще всего возникают в стрессовой ситуации, а токсический стресс еще и способен обострять хронические заболевания. Специалист подчеркнула, что во всех случаях нельзя заниматься самолечением и стоит обратиться к врачам.

То, что родители могут сделать самостоятельно – это регулировка режима дня ребенка и его структы питания. Кроме того, на пользу отпрыскам может пойти организованная физическая активность.

Психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии имени Святителя Луки Елена Макарова ранее рассказала, что иногда мозг начинает бороться не со стрессом, а с самим человеческим телом. Подобные реакции часто вызваны запретами или недостатком любви.

