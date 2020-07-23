Минздрав одобрил новые рекомендации по помощи детям с аутистическими расстройствами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство здравоохранения РФ утвердило новые клинические рекомендации по помощи детям, страдающим аутистическими расстройствами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они были одобрены Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава. Рекомендации примут обязательный характер с 2022 года. До этого планируется процедура ознакомления с ними сотрудников российских медицинских организаций.

Сообщается, что в рабочую группу по разработке рекомендаций вошли клинические психологи, неврологи, практикующие психиатры. Кроме того, над ними работали ученые, международные эксперты, а также родители детей с расстройствами аутистического спектра.

Ранее Москва приняла участие в акции "Зажги синим". В рамках нее фасады нескольких зданий поменяли подсветку на синюю. Акция организована в знак поддержки больных аутизмом людей. Она проходила в рамках Всемирного дня информирования об аутизме, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году.