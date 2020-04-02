Пушкинский музей проведет серию онлайн-экскурсий для детей с аутизмом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина проведет в апреле серию онлайн-экскурсий для детей и подростков с аутизмом, сообщает пресс-служба музея.
Также музей проведет дискуссии, посвященные домашнему времяпрепровождению, и флешмоб.
Домашние рисунки, сделанные под впечатлением от посещения залов музея во время онлайн-экскурсий и размещенные с хештегом #ПушкинскийДляВсех, примут участие в апрельском флешмобе ГМИИ имени Пушкина.
Лучшие работы разместят в аккаунте "Пушкинский для всех" на сервисе "Яндекс.Коллекции".
Отмечается, что музей имеет большой опыт работы с посетителями с расстройством аутистического спектра и делится полезными советами, как занимать таких детей на самоизоляции.
Ранее стало известно, что онлайн-лекции, мастер-классы и видеоэкскурсии будут доступны в социальных сетях учреждений ВДНХ на время закрытия комплекса.
29 марта Сергей Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома, за исключением особых случаев, прописанных в указе. В ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые позволят жителям выходить из дома. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: