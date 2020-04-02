Пушкинский музей проведет серию онлайн-экскурсий для детей с аутизмом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина проведет в апреле серию онлайн-экскурсий для детей и подростков с аутизмом, сообщает пресс-служба музея.

Также музей проведет дискуссии, посвященные домашнему времяпрепровождению, и флешмоб.

Домашние рисунки, сделанные под впечатлением от посещения залов музея во время онлайн-экскурсий и размещенные с хештегом #ПушкинскийДляВсех, примут участие в апрельском флешмобе ГМИИ имени Пушкина.

Лучшие работы разместят в аккаунте "Пушкинский для всех" на сервисе "Яндекс.Коллекции".

Отмечается, что музей имеет большой опыт работы с посетителями с расстройством аутистического спектра и делится полезными советами, как занимать таких детей на самоизоляции.

Ранее стало известно, что онлайн-лекции, мастер-классы и видеоэкскурсии будут доступны в социальных сетях учреждений ВДНХ на время закрытия комплекса.

29 марта Сергей Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома, за исключением особых случаев, прописанных в указе. В ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые позволят жителям выходить из дома. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.