Москва примет участие в акции "Зажги синим" в знак поддержки больных аутизмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва 2 апреля примет участие в международной акции "Зажги синим", которая проводится в знак поддержки людей с аутизмом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ.

В этот день фасады нескольких зданий поменяют привычную белую или желтую подсветку на синюю. В частности, синяя подсветка украсит Крымский мост и фасады нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе и дома-книжки.

Также подсветка появится на нескольких зданиях на Тверской улице. Акция стартует после 19:00, когда в городе достаточно стемнеет.

Впервые акция "Зажги синим" прошла в Москве в 2013 году.

Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генассамблеей ООН в 2007 году. В этот день знаковые объекты по всему миру подсвечивают синим цветом и проводят различные образовательные мероприятия.

В минувшую субботу в Москве состоялась ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли". Одновременно на один час выключалась подсветка наиболее узнаваемых архитектурных сооружений.