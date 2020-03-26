Акция "День без турникетов" пройдет в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция "День без турникетов" на этот раз состоится в онлайн-формате. Побывать на экскурсиях смогут не только москвичи, но и жители других городов, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Уже сегодня участники могут совершить виртуальные экскурсии по Останкинской башне, технопарку "Слава" и шоколадной фабрике. "Экскурсии на сайте проекта будут доступны на постоянной основе, посмотреть их можно в любое время", – отметила Сергунина.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что желающих принять участие в акции становится все больше. С 2012 года гостями стали свыше 100 тысяч горожан, причем 60 тысяч из них – в прошлом году.

Акция "День без турникетов" впервые состоялась в 2012 году. Тогда ее участниками стали около 600 человек, которые посетили восемь предприятий. За восемь лет в акции приняли участие свыше 100 тысяч человек и более 200 компаний.

Последний день без турникетов прошел в феврале этого года. Его посетило около пяти тысяч москвичей. Полный список компаний-участников можно посмотреть на сайте акции "День без турникетов".