Психолог посоветовала школьникам разделить все дела на лето на фазы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьникам лучше разделить все дела на лето на несколько фаз: спокойного отдыха, активного отдыха и учебы. Об этом рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столицы Наталья Паршина.

По ее словам, фаза активного отдыха должна включать прогулки, катание на велосипеде, самокате или другие активные мероприятия.

"Фаза спокойного отдыха – просмотр фильмов, игры на приставке или за компьютером, чтение книг. Фаза учебы – просмотр лекций, онлайн-курсы, упражнения – любые материалы, которые нагрузят мозг", – рассказала Паршина Агентству "Москва".

Специалист подчеркнула, что каждая фаза является важной. По ее словам, мозг переключается с одного вида деятельности на другой и работает продуктивно.

Паршина подчеркнула, что даже летом нельзя забывать про планирование, тогда не будет ощущения потерянного времени.

Ранее стало известно, что более двух тысяч детских лагерей заработали в 32 регионах России. Они приняли почти 710 тысяч школьников в рамках летней кампании. Всего работа организаций отдыха и оздоровления летом 2020 года предусмотрена в 53 субъектах РФ. В 13 субъектах они откроются с 15 июля, еще в восьми регионах – с 1 августа. Все загородные лагеря работают в закрытом режиме. Они укомплектованы медицинским персоналом и обеспечены средствами индивидуальной защиты.