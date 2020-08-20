Эксперты рассказали, почему опасно не ходить в отпуск

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Врачи советуют не пренебрегать отпуском, поскольку такими действиями человек наносит вред самому себе, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко, человеку, который игнорирует отпуск, грозит переутомление, а оно считается крайне опасной ситуацией для всего организма в целом и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Если человек работает без отпуска, у него накапливается стресс, хроническая усталость. Ученые проводили исследования и выяснили, что люди, работающие без отпусков, подвержены на 20% больше риску смертности", – рассказала она.

Медики также отмечают, что отпуск принесет большую пользу, если его правильно организовать.

"Очень важно постараться отключиться от всех проблем. Это позволяет переключиться полностью, и это же поможет вернуться к работе с ясной, чистой и проветренной головой", – отметила Романенко.

Ранее в Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям. Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал идею. Он указал на необходимость любыми способами помогать семьям с детьми, необязательно многодетным.