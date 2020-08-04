Врач рассказала, что следует знать людям с диабетом в отпуске

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Людям, страдающим сахарным диабетом, во время путешествий необходимо брать с собой глюкометр, тест-полоски, запас необходимых лекарств или инсулина. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
К. м. н., доцент кафедры эндокринологии и с. н. с отдела персонализированной медицины НИЦ ФГБОУ ДПО "РМАНПО" Наталья Черникова отмечает, что диабетикам также необходимо иметь с собой паспорт больного, где на русском и на английском языках приводится основная информация о болезни. Кроме этого, при выборе направления стоит учитывать разницу во времени и климат другого города или страны. По возможности, адаптацию рекомендуется проводить аккуратно.
По словам специалиста, перед поездкой обязателен осмотр эндокринолога, чтобы исключить возможные противопоказания к путешествию.
Черникова предостерегает, что во время самого отпуска стоит следить за режимом дня. Обязательно введение инсулина и прием сахароснижающих препаратов. Ложиться спать желательно в определенное время. Необходимо избегать умственных и физических переутомлений, поддерживать гигиену, а также не пренебрегать физическими активностями (не силовыми видами). Частота измерений уровня глюкозы должна быть увеличена.
Кроме этого, не стоит переедать фрукты с высоким гликемическим индексом: дыни, персики, инжир, арбузы, не злоупотреблять алкоголем и табаком и не перегреваться на солнце.
Различные сбои в организме могут вызвать гипогликемию – снижение уровня глюкозы или диабетический кетоацидоз – резкое повышение уровня сахара. В обоих случаях больной подвергается серьезной опасности и нуждается в экстренной медицинской помощи, отметила медик.
Ранее заслуженный врач России Андрей Кабычкин предупредил, что обувь людей с сахарным диабетом, чья стопа должна перекатываться, не должна быть с плоской подошвой. Кроме этого, хождение босиком по полу дома может быть опасным для здоровья и стать причиной развития пяточной шпоры.
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