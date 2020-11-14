Дмитрия Хрусталева госпитализировали в реанимацию – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Шоумена Дмитрия Хрусталева положили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации. Об этом сообщает "Пятый канал".

Артист находится в больнице № 40 в Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга. Его диагноз пока неизвестен. Комментариев от представителей Хрусталева также не поступало.

По данным СМИ, он заразился коронавирусом.

Позднее телеведущий Иван Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталева. "Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз", – цитирует ТАСС его слова.

Ранее у шоумена Сергея Светлакова подтвердился коронавирус. Его госпитализировали.

Также сообщалось, что коронавирусом заразился Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что при температуре 37,5 чувствует себя хорошо.

